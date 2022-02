O nouă şedinţă cu scandal a Consiliului Municipal Chișinău. Unii consilieri s-au luat la harţă cu Nagacevschi

O nouă şedinţă cu scandal a Consiliului Municipal Chișinău. De această dată, conflictul a început după ce aleşii locali au cerut audierea viceprimarului Fadei Nagacevschi. Asta după ce ședința CMC din 20 ianuarie a fost anulată, pe motiv că Primăria a retras toate proiectele de pe ordinea de zi, invocând necesitatea revizuirii acestora și situația pandemică. La şedinţa de vineri, însă, unii consilieri s-au luat la harţă cu Nagacevschi, acuzându-l că a acţionat ilegal.Prezenţa viceprimarului la şedinţa CMC a fost solicitată de consilierul Liberal Ion Cebanu, care a cerut explicaţii de ce Nagacevschi a anulat şedinţa din 20 ianuarie."- Spuneţi. Care este întrebarea?- Dar dvs pentru ce aţi venit azi?- Păi dvs m-aţi invitat, am venit să vă întreb pe dvs care este întrebarea faţă de mine.- Si nu ştiţi la ce subiect aţi venit?- N-am înţeles.''Cebanu l-a acuzat pe Nagacevschi că a închis şedinţa chiar dacă pe ordinea de zi erau nu doar proiectele Primăriei.''- De ce a fost necesar să veniţi cu 5 minute înainte, dar nu în marja a trei zile aşa cum prevede regula?- Încă o dată menţionez, noi ne-am exercitat discreţia conform prevederilor legale. Eu nu am solicitat închiderea şedinţei, eu am solicitat despre retragerea, de altfel, conform normei legale.''Şi consilierul PAS Zinaida Popa l-a acuzat pe Nagacevschi că nu ar fi încheiat legal şedinţa din 20 ianuarie.'' - Despre ce democraţie noi vorbim atunci când 51 de consilieri municipali, cu şefi de direcţii, cu toţi au fost informaţi să vină la şedinţă şi a venit un viceprimar de ramură şi a spus, a scuipat în faţa la 51 de oameni.''După un schimb de replici, Nagacevschi a menţionat că a acţionat conform legii.''Noi în calitate de executiv ne-am manifestat mai multă deschidere decât prevede norma legală şi nu am informat secretarul, dar am venit personal să vă informăm pe dvs conform standardelor democratice.'',a declarat Fadei Nagacevschi, viceprimarul capitalei.Dezbaterile la acest subiect au durat în jur de 40 de minute. Ulterior, fără a ajunge la examinarea proiectelor, consilierii au luat o pauză pentru a calma spiritele. După ce au revenit, au reuşit să aprobe câteva proiecte tehnice şi să dezbată un alt document care nu a întrunit numărul necesar de voturi. Iar când au ajuns la Proiectul de Reabilitare a Sectorului Legume în Piaţa Centrală, propus deja a patra oară spre aprobare, unui consilieri au menţionat că acesta trebuie revizuit. Pentru că nu au ajuns la consens, au solicitat o nouă pauză, doar că deja până joi, 17 februarie."Vă rog pauza începând cu întrebarea aceasta. Până joia viitoare, la ora 10. Domnule preşedinte, pune la vot pauza.''La şedinţa de vineri au participat 40 din cei 51 de consilieri municipali.