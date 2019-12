O nouă şedinţă a CSM-ului NU a fost posibilă din lipsă de cvorum. Ce spune Alexandr Stoianoglo despre acest Consiliu

Procurorul general, Alexandr Stoianoglo recunoaşte componenţa Consiliului Superior al Magistraturii. Prezent pentru prima dată, la o nouă tentativă de întrunire a CSM-ului, acesta a fost mai întâi felicitat şi chiar elogiat de unii membri ai instituţiei de drept în legătură cu desemnarea sa în funcţie. Reprezentanţii CSM-ului au încercat de mai multe ori în ultimile două luni să se întrunească, dar nu le-a reuşit din lipsă de cvorum, situaţie care s-a repetat şi ieri.



Aceştia nu renunţă la ideea de a se convoca, deşi Curtea de Apel Chişinău, a pronunţat în noiembrie o decizie definitivă în defavoarea lor. Magistraţii au menţinut în vigoare decizia primei instanţe care a calificat drept corectă hotărârea prin care cei cinci membri ai CSM fusese demişi.



"- Dumneavoastră recunoaşteţi acest CSM.

- Dacă eu sunt prezent acum aici, atunci da eu recunosc", a menţionat Alexandr Stoianoglo.



După ce a anunţat presa despre lipsa cvorumului, preşedintele interimar al CSM, Dorel Musteaţă nu a ezitat să se dea bine pe lângă noul procuror.



După ce membrii prezenţi au discutat mai mult de o oră cu uşile închise, Dorel Musteaţă l-a condus pe procurorul general chiar până la maşina personală.



"Da, este vreo problemă? Asta este o chestie de bun simţ, probabil că", a spus Musteaţă.



Printe cei care au lipsit de la întrunire se numără: ministrul Justiţiei, Fadei Nagacevschi şi judecătorul Victor Micu.



"Săptămâna trecută a fost un caz nefericit de automutilare a unui deţinut, fapt despre care am aflat astăzi dimineaţă, din presă. În acest sens am avut o şedinţă de urgenţă cu privire la cazul dat. Şedinţa a durat până la 9.20, între timp am încercat să iau legătura cu unul dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a informa că mă reţin. Însă nu mi-a răspuns la telefon", a declarat Fadei Nagacevschi.



Chiar dacă şedinţele nu au loc, membrii CSM continuă să fie plătiţi.



"Membrii CSM în fiecare zi de la oră până la oră, după cum prevede orarul, se află la serviciu. Plus la asta faptul că nu este şedinţa plenului CSM asta nu înseamnă că CSM-ul nu activează", a precizat Dorel Musteaţă.



Pe agenda şedinţei de ieri erau mai multe subiecte. Printre acestea şi solicitarea fostului procuror general interimar, Dumitru Robu privind ridicarea imunităţii judecătorului Oleg Sternioală pentru a putea fi cercetat într-o cauză penală. Anterior, magistratul fusese reţinut de procurorii anticorupţie pentru spălare de bani.



"Este sesizarea da, nu de arestare dar de pornire a urmăririi penale în privinţa lui, reţinerea dar şi posibil arestarea. Pentru faptul de îmbogăţire ilicită", a conchis procurorul general.



Am încercat să-i solicităm o reacţie lui Oleg Sternioală care a revenit la serviciu, însă magistratul nu a vrut să ne vorbească în faţa camerei. El se declară în continuare nevinovat şi spune că toate aceste acuzaţii sunt nişte presiuni din partea CSM-ului asupra sa întrucât a fost unul dintre cei care s-au expus împotrivă ca CSM-ul să fie subordonat politicului.

