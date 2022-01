O nouă ședinţă a consiliului local Durleşti s-a lăsat cu scandal. Aleșii nu pot selecta un nou un secretar

O nouă ședinţă a consiliului local Durleşti s-a lăsat cu scandal. Asta pentru că aleșii nu pot selecta un nou un secretar, actualul fiind bolnav. Unii consilierii susţin că în joc ar fi un proiect imobiliar care ar urma să fie analizat de consiliu şi care prevede construcţia a 29 de blocuri pe strada Tudor Vladimirescu din Durleşti."- Noi suntem puşi în situaţia să votăm un PUZ care nu l-am ţinut în mână. Nu am văzut PUZ-ul cela măcar o dată. Asta-i cel mai aberant şi asta-i cel mai urât ce se întâmplă.- Eu vorbesc de PUZ.- Sunt 29 de blocuri.- Am văzut schița de proiect.- Eu n-am văzut-o.- Cum nu ai vuzut-o?- Tu ai numărat 29 de blocuri?- Da eu am numărat 29 de blocuri.- Hai lăsaţi. Grădiniță.''Un alt motiv de ceartă a fost o iniţiativă care presupune desemnarea unui jurist care să reprezinte Consiliul local într-un proces de judecată legat de construcția mai multor blocuri în zona străzii Tudor Vladimirescu. Consiliul a fost atacat în instanță de un antreprenor care a încercat să cumpere un lot de pământ aflat în gestiunea autorităţilor locale.''Am pierdut prima instanţă, respectiv am vrut să contestăm la Apel. Ceea ce trebuia să facă juristul care trebuia să ne prezinte în judecată nu a vrut să o facă, aşa şi a spus, că eu nu doresc să o fac, eu nu am ce să spun acolo şi tot aşa mai departe.'', a declarat Sergiu Drăguţan, consilier independent.''Nu este în drept Consiliul Oraşului Durleşti să oblige vreun oarecare specialist din cadrul primăriei să exercite anumite funcţii. Noi nu o să ne supunem şi o să-i refuz categoric să-i reprezint în instanţa de judecată.'', a declarat Liubovi Popa, jurist din cadrul Primăriei Durleşti.Unii consilieri susţin că Primăria blochează intenționat şedinţele consiliului, pentru că ar avea interese ascunse.''Pe 23, doamna primar a convocat Consiliul ordinar la care nu s-au prezentat majoritatea consilierilor, ca a doua zi, pe data de 24, ei să declare un Consiliu Extraordinar.'', a declarat Tamara Pasat, consilier independent.Am încercat să obținem o reacţie şi de la primarul de Durleşti, Eleonora Şaran, care însă nu era la birou.