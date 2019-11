O nouă şediniţă de judecată pe dosarul omorului bărbatului din satul Horeşti, amânată

O nouă şedinţă, o nouă amânare. Aproape 10 şedinţe de judecată pe dosarul omorului bărbatului în vârstă de 49 de ani din satul Horeşti, Ialoveni au fost amânate pe diverse motive. Atât procurorul care instrumentează cazul cât şi avocatul familiei victimei susţine că acest lucru se întâmplă intenţionat, pentru ca indivizii să fie cercetaţi în libertate.

De cealaltă parte, avocatul unuia dintre învinuiţi susţine că a avut motive întemeiate pentru care nu s-a putut prezenta la şedinţele de judecată stabilite.

Şi şedinţa stabilită pentru ziua de azi a fost amânată pe motiv ce a fost solicitat un avocat din oficiu pentru un învinuit, întrucât avocatul contractat este internat în spital. Indivizii au fost aduşi la şedinţa de judecată, însă când au văzut camerele de luat vederi şi-au acoperit feţele.



"Patru şedinţe nu s-a prezentat un avocat, acuma două şedinţe nu se prezintă al doilea avocat invocând temeiuri de boală. Este o tergiversare intenţionată, dar cu siguranţă nu îşi vor realiza scopul care urmăresc partea apărării", a spus procurorul, Valeriu Сîrlan.



Deşi, dosarul a fost trimis în judecată încă din luna august a anului curent, totul bate pasul pe loc. În instanţă erau examinate doar măsurile preventive de arest şi nimic mai mult.



"Cred că este clar de ce se fac aceste amânări, se solicită aceste amânări de partea apărării. Scopul urmărit este de a atinge termenul acesta de 12 luni, în care persoanele pot fi deţinute în stare de arest, ca ulterior să fie eliberaţi şi să se eschiveze de la răspundere penală", a spus avocatul succesorului victimei, ion Dogotari.



La şedinţa de astăzi a fost prezentă şi fiica victimei, care a venit tocmai din Franţa pentru a participa la examinarea cauzei în fond.



"Când am venit prima dată o spus că domnul avocat a unuia din ei nu este. Prima dată nu s-a prezentat, nu a răspuns la telefon, a doua oară nu a răspuns la telefon, a treia oară eu deja trebuia să plec, pentru că am şi un băieţel mai mare care e acolo în Franţa la şcoală", a spus fiica victimei, Cristina Poaită.



Aceasta susţine că cei care i-au ucis tatăl le sunt vecini.



"Eu îi cunoşteam, cu unul din ei am copilărit împreună. Tatăl meu, pe care ei l-au omorât, cât a fost mic i-a dat îngheţată, cum ne aducea nouă îngheţată când ne jucam în drum, aşa şi lui", a spus fiica victimei, Cristina Poaită.



Avocatul unuia din cei doi învinuiți care a fost prezent la şedinţă, susţine că a absenţele sale au fost motivate.



"La toate şedinţele la care nu am fost prezent, a fost cerere de amânare, cu motivele indicate în cerere. Dacă o să aveţi acces o să vedeţi... puteţi întreba grefiera de ce nu am fost", a spus avocatul unui învinuit, Radu Ştefan.



Cei doi învinuiţii de omor intenţionat şi tâlhărie sunt cercetaţi în arest preventiv.Cazul tragic a avut loc pe 20 aprilie, 2019 când corpul neînsufleţit al un bărbatului în vârstă de 49 de ani a fost găsit în baie, având mâinile şi picioarele legate cu un fir electric. Descoperirea macabră a avut loc, în locuinţa bărbatului din satul Horeşti.

Poliţia a fost alertată de către o vecină, care îngrijea de casă. Făptaşii, care au omorât bărbatul şi l-au lăsat să zacă în baia, au fost reţinuţi de oamenii legii, în scurt timp. Aceştia au mărturisit oamenilor legii că au omorât bărbatul deoarece au vrut să fure bani. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi aceştia riscă să facă şi detenţie pe viaţă.