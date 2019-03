O nouă şansă pentru diorama feroviară din Moldova. Unde sunt aşteptaţi vizitatorii

foto: publika.md

Cea mai mare dioramă feroviară din Moldova şi-a redeschis uşile, după o pauză de trei luni. După ce expoziţia a fost închisă din lipsă de bani, organizatorii au reuşit să găsească o nouă locaţie. Acum, vizitatorii sunt aşteptaţi în incinta gării feroviare.



"punem sunetul cum merge trenul, in imagini avem trenurile mici din expoziție"



"N-am cuvinte, am rămas foarte uimit, nu m-am gândit vreodată că voi putea vedea aşa ceva, anume aici, în Chişinău."



"Pe mine, cel mai mult m-a fascinat toate detaliile astea mici, prima dată când am văzut diorama multe lucruri care sunt azi nu erau atunci."



Pentru ca diorama feroviară să arate impecabil în incinta gării, autorii au muncit la ea o lună.



"90 la sută este lucru făcut manual, iar restul 10 procente este mai mult tehnic. Instalarea, montarea, vopsirea...asta a fost cel mai greu", a povestit Igor Munteanu, un meşter.



"S-a lucrat foarte mult, am depus foarte mult efort şi aşa că într-un final totul funcţionează bine, noi pe parcurs vom mai face şi vom mai adăuga şi alte elemente, o să fie cu totul altceva, va fi ceva nou şi mai multe trenuri vor merge", a spus Andrei Cociug, un meşter.



Nu doar copii au rămas impresionaţi de expoziţie. Acest bărbat a venit pentru a treia oară să vadă diorama şi spune că nu este pentru ultima dată.



"Am mai fost şi la vechea lor locaţie, dar aici este mai spaţios. Băieţii sunt foarte bravo, vreau să îi cunosc personal pe autorii dioramei."



Cei veniţi pentru prima oară au rămas impresionaţi.



"E pentru prima dată când vin, probabil era puţină publicitate despre ea, şi noi nu am ştiut, acuma noi am văzut pe reţelele de socializare şi am venit să vedem."



Ceva frumos, ne place, ar fi bine să fie cât mai multe locuri de aşa fel prin oraş.



Autorii au început lucrările pentru extinderea dioramei, de la 70 la 120 metri pătraţi.



"Acuma sperăm să vină un număr cât mai mare de vizitatori, ne dorim în general să o mărim această expoziţie şi ca ea să devină unul dintre obiectivele turistice importante de la noi din Chişinău, şi nu numai."



Preţul pentru intrarea la expoziţie rămâne neschimbat. Fiecare vizitator trebuie să achite 60 de lei iar copii până la patru ani au acces gratuit.