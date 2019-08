O NOUĂ ŞANSĂ LA VIAŢĂ. O femeie din Rezina, salvată datorită unui transplant de ficat

O femeie din Rezina a primit o nouă şansă la viaţă în urma unei operaţii de transplant. Ficatul i-a fost donat de familia unui bărbat care s-a stins, în primăvara acestui an, după ce a suferit un atac vascular cerebral.

Salvatorul ei ar fi împlinit în aceste zile 55 de ani, aşa că a mers în satul Hulboaca din muncipiul Chişinău, însoţită de apropiaţii acestuia, să-i ducă flori la mormânt.



Ana Coreţchi, în vârstă de 53 de ani, suferea de ani buni de hepatita virală B, care a progresat în ciroză. Din 2014, se afla pe lista de aşteptare a persoanelor care au nevoie stringentă de un transplant.



"De ce mergeam, analizele erau tot mai rele şi mă simţeam foarte rău. Anul acesta foarte rău şi credeam că nu voi mai ajunge până la sfârşit de an", a spus ANA COREŢCHI, beneficiară.



Acum femeia spune că se simte bine şi are o poftă enormă de viaţă.



"Parcă organismul meu este altul, este nou. Am gust de viaţă. Eu înainte trăiam ca să fie trăită ziua aceia, dar acum sunt plină de bucurie, de viaţă", a spus ANA COREŢCHI, beneficiară.



Familia Tătaru spune că gestul pe care l-a făcut a venit din dorinţa de a-l simţi în continuare aproape pe cel pe care l-au iubit atât de mult.



"Dacă nu l-am putut salva, măcar să salvam o altă viaţă. Măcăr o bucăţică din el", a spus IGOR TĂTARU, fiul donatorului.

"Am recăpătat o soră în ea. Ea a devenit particică noastră din familia noastră", a spus LARISA TĂTĂRU, soţia donatorului.



Acum cele două familii comunică des şi chiar s-au împrietenit.

Potrivit Agenţiei de Transplant, de la începutul anului au fost efectuate 12 transplanturi renale şi hepatice în ţara noastră. În şapte cazuri, organele au fost prelevate de la donatari aflaţi în moarte cerebrală.