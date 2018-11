O nouă rundă de audieri privind Open Dialog: Maia Sandu și Andrei Năstase nu au avut un motiv serios de a lipsi de la ședință

Astăzi a avut loc a doua rundă de audieri în comisia de anchetă a Parlamentului privind amestecul Fundației Open Dialog şi președintei acesteia, Ludmila Kozlowska, în politica internă a Moldovei şi finanţarea unor partide. La aceste audieri au fost invitați și liderii politici Maia Sandu și Andrei Năstase, însă ei au refuzat să se prezinte. Potrivit Președintelui Comisiei de anchetă, Igor Vremea, cei doi nu au avut un motiv serios de a lipsi de la ședință.

"O nouă rundă de audieri. Din păcate, nu se vor prezenta la audieri doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase. Vreau să vă zic că acel motiv pe care îl invocă dumnealor de refuz de a se prezenta în cadrul audierilor organizate de către comisia de anchetă cred că nu este serios și faptul că comisia își desfășoară ședințele în modul pe care noi l-am anunțat, nu este un capriciu al meu sau al colegilor mei, dar este o ședință datorită informațiilor pe care ni l-au prezentat unele instituții, iar noi am vrut să aflăm de la dumnealor, din prima sursă unele răspunsuri, acele informații care ne-au fost furnizate. Vreau să vă zic că noi vorbim despre Open Dialog ca o organizație străină cu o implicație în activitatea sa în Republica Moldova și la modul de finanțare a acestor activități avem unele informații furnizate de către instituțiile de resort care nu ne permit să le dăm la această etapă, de aceea noi vrem ca să vedem care sunt viziunele invitaților asupra informațiilor care ne-au fost furnizate.



Prima audiere la care au fost invitați Maia Sandu și domnul Năstase au fost amânate pentru astăzi. Doamna Maia nici nu ne-a anunțat că data trecută dumneaiei nu este prezentă în țară în perioada respectivă și nu va fi prezentă. Astfel noi cu comisia am decis ca să le amânăm pentru astăzi, astăzi deja a fost invocat un alt motiv, faptul că vor să participe într-o ședință cu presa.



Am zis din considerențele noastre de ce desfășurăm ședințele într-o astfel de manieră, mai mult cazul pe care îl avem ca obiect de investigație este cu limite transformaționale, de depășire de fapt limitele Republica Moldova. Sunt informații difuzate din interiorul și exteriorul țării, sunt unele verificări care la moment nu ne dau unele posibilități să dăm public toate aceste informații, iar noi am anunțat că vom desfășura ședința în modul în care o desfășurăm.



Din toți invitații de astăzi s-au prezentat doar reprezentanții organizației Promo-LEX. Am avut discuții care le-am avut cu dumnealor, deja comisia ulterior vom lucra reișind din informația acumulată și chiar în pofita faptului că nu au dat curs informnațiilor legale de a se prezenta în fața comisiei deci vom întocmi acel proiect de raport și la fine îl v-om aproba, reeșind din informațiile pe care le are comisia la moment", a declarat Igor Vremea, președintele Comisiei de anchetă a Fundației Open Dialog.