O nouă provocare pentru Anthony Joshua. Pugilistul britanic va lupta cu Joseph Parker la Cardiff

Una din cele mai importante lupte ale anului în boxul profesionist va avea loc pe 31 martie. Britanicul Anthony Joshua se va duela la Cardiff, în Țara Galilor, cu neozeelandezul Joseph Parker.

Partida are ca scop unificarea titlurilor categoriei grele, Anthony Joshua fiind campion mondial in versiunile WBA, IBO si IBF, iar Joseph Parker in versiunea WBO.



În vârstă de 28 de ani, Joshua este neînvins în ultimele sale 20 de confruntări. Ultima victimă al pugilistului britanic a fost francezul Carlos Takam. Sportivul născut în Watford s-a impus printr-un knock-out tehnic.



De cealaltă parte, Joseph Parker are în palmares 25 de victorii și nicio înfrângere.



Anul trecut, neozeelandezul si-a aparat titlul cu succes in fața românului Răzvan Cojanu și a englezului Hughie Fury. Partida va avea loc pe Principality Stadium, arenă cu capacitatea de 74 de mii 500 de locuri, ce găzduieste meciurile de rugby ale reprezentativei Țării Galilor.