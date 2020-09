O nouă provocare pentru amatorii de bere. La Chișinău se produce bere cu mușețel

O nouă provocare pentru amatorii de bere. Cei care s-au plictisit de băutura tradițională au o alternativă. Este vorba despre berea cu aromă de mușețel, produsă în Chișinău. Licoarea are un gust dulceag și este preferată de femei, dar există și mulți bărbați care nu se dau în lături să o savureze.Denis Buţa a deschis anul trecut o mică fabrică de bere în Capitală, iar, între timp, a ajuns să producă lunar în jur de cinci tone de băutură. Antreprenorul spune că şi-a dorit să facă ceva ieșit din comun, așa că a adăugat o aromă de mușețel, iar rezultatul a fost surprinzător. Inițial, a produs 150 de litri de astfel de bere, iar apoi a decis să completeze stocul cu încă 600 de litri. La întreaga cantitate a adăugat 700 de grame de muşeţel."Romaniţa se pune când mustul de bere este gata. Cum se pune pacheţelul de ceai în ceai aşa punem noi romaniţa în bere. În jur de o oră o ţinem pentru ca berea să poată preia aroma ei. Berea se duce la fermentare, se adaugă drojdia şi trebuie să mai stea ca să fie gata în totalitate pentru a putea să o punem la robinet încă până la trei săptămâni", a declarat antreprenorul Denis Buța.Procesul de producţie a berii cu muşeţel nu se deosebește de cel obișnuit. Totuși, la fabricarea ei se foloseşte doar un anumit tip de hamei şi drojdie."Aici la berea de romaniţă am folosit hamei doar pentru amăreală şi pentru aromă deja am folosit romaniţa. Din cauza drojdiilor o să fie puţin culoarea mai galbenă şi puţin mai tulbure decât berea respectivă", a spus Denis Buța.Deși are un gust mai deosebit, clienții nu se lasă așteptați."Mulţi clienţi care au venit au spus că le-a plăcut atunci şi acum când au văzut că va apărea din nou, au venit şi au întrebat când o să fie gata", susține berarul Ion Mihalcea.Totuşi, berea cu muşeţel este mai mult pe placul femeilor."Este dulciu, un gust finuţ, se simte romaniţa, este pentru doamne dacă nu mă greşesc, e foarte gustos"."Ceva nou, ceva ce nu am mai încercat. Nu am auzit de bere cu astfel de aromă, de romaniţă sau altceva, e interesant".Un litru de bere cu muşeţel costă în jur de 35 de lei. În prezent, aceasta se vinde la cinci berării din Chişinău. Denis Buţa nu are de gând să se oprească aici. El își propune să producă bere și cu aromă de gutui sau miere. În lume există aproximativ 20 de mii de tipuri de bere.