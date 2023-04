O noua performanță la Institutul de Medicină. Bărbat salvat de la deces datorită unui aparat de oxigenare extracorporală

Angajaţii Institutului de Medicină Urgentă din Capitală au înregistrat o nouă performanţă. Doctorii au salvat, în premieră, un moldovean de la deces datorită unui aparat de oxigenare extracorporală, procurat acum doi ani de Ministerul Sănătății. Pacientul norocos este un bărbat din capitală de 38 de ani, căruia i-au cedat plămânii din cauza gripei şi ulterior a intrat în comă. Dispozitivul medical i-a înlocuit plămânii vreme de trei săptămâni.

Vladimir Mîldov are acum două zile de naştere, cea dea doua fiind când s-a trezit din comă.



"În comă de tot am fost în total trei săptămâni, o perioadă foarte grea, unii cred că e somn, dar nu e. Este chin, totul auzi, totul percepi."



Bărbatul povesteşte că două săptămâni şi jumătate a stat în comă în alt spital, însă acolo medicii nu au putut să-i facă nimic. Aşa că a fost transferat la Urgenţă, singura instituţie care dispune de acest aparat de oxigenare extracorporală, de care avea nevoie pacientul pentru a rămâne în viață. La cinci zile după ce a fost conectat la acest dispozitiv, care îi curăța sângele de dioxid de carbon și îl îmbogățea cu oxigen, bărbatul a deschis ochii.



"Dacă calculăm toţi parametrii medicali cu care a venit pacientul la noi, atunci probabilitatea de deces era de 95 la sută."



Astfel, medicii de la Terapie Intensivă au luptat pentru viața acestuia timp de 46 de zile.



"Personal medical mi-a spus că eram foarte edemat, mâinile, picioarele capul, am şi sechele la cap, din cauza că am stat mult şi aici în frunte am avut, dar s-a cicatrizat. Capul a fost bandajat şi am stat pe burtă."



Din cauză că a suferit un accident vascular cerebral în timp ce se afla în comă, motorica acestuia a fost afectată. Așa că, medicul anestezist, Ivan Cîvîrjîc, unul dintre cei șase specialişti care pot lucra cu acest aparat, l-au forţat pe bolnav să cânte la chitară.



”Am o senzație că în mâini am mai multă putere decât în picioare.”



Iar de o săptămână a început să facă primii pași.



”- Câți pași puteți face pe zi? - Minim 10, în fiecare zi câte două trei ori pe zi merg. ”



Bărbatul susține că imunitatea i-a fost puternic afectată după ce acum un an a suferit o formă gravă de COVID, iar în toamnă a trecut printr-o intervenție la inimă din cauza aritmiei. În ciuda complicațiilor, pacientul a putut fi salvat după ce a fost conectat la aparatul de oxigenare corporală.





"Nu este prima tentativă a noastră, până nu încerci nu reuşeşti să o faci din start cu succes. Am avut pacienţi la care a fost conectată procedura de ECMO, dar fără succes. Ne bucurăm nespus de mult că avem primul succes."



Dispozitivul medical în valoare de peste 80 de mii de euro a fost procurat de autorități acum doi ani cu suportul financiar al Băncii Mondiale. Este destinat pacienţilor care suferă de insuficienţe respiratorii de peste 50 la sută.



"Două dispozitive avem astăzi de diferite tipuri, un dispozitiv permite să faci procedura şi pe ambulanţă. Deci noi putem merge în alt spital să îl trecem la dispozitivul dat şi îl transportăm în spitalul nostru şi continuăm procedura."



”Acest caz este primul caz de succes la noi și dovedește că această tehnologie, care este destul de costisitoare doar setul pentru o singură procedură costă 700 de euro, poate să restabilească nu doar funcția plămânilor, dar și funcția altor organe afectate în timpul bolii.”



De cealaltă parte, aparatele de oxigenare extracorporală au început a fi utilizate în lume încă din anii 90, iar în România - din 2012. Acestea au început a fi folosit pe scară largă odată cu pandemia, iar rapoartele arată că această procedură a redus rata de deces cu aproximativ 46% în cazurile bolnavilor gravi de COVID.