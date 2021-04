O nouă înfrângere. "Tricolorii" au pierdut meciul de pe teren propriu cu Israel

Reprezentativa țării noastre a început foarte bine partida jucată aseară pe stadionul Zimbru și chiar a reușit să marcheze prima. Cătălin Carp a înscris în minutul 29, acesta fiind al doilea său gol la echipa națională.Ai noștri nu au reușit să păstreze avatanjul până la pauză, oaspeții marcând golul egalizator în prelungirile primei reprize prin atacantul lui PSV Eindhoven, Eran Zahavi.Partea a doua a meciului a început cu mult ghinion pentru echipa națională a Moldovei, care a rămas în inferioritate numerică în minutul 50. Ion Nicolaescu a primit direct cartonașul roșu după ce a împins dur un adversar.Cu un om mai selecționata noastră nu a rezistat mult și în doar nouă minute a încasat 3 goluri. Au marcat pe rând Manor Solomon, Munas Dabbur și Bibras Natcho."Cred că ruptura s-a produs la acea situație după care am obținut cartonașul roșu, însă și după aia am avut câteva momente. La 1-2, am avut un corner bun, o ocazie a lui Igor Armaș. Dacă marcam atunci, poate obțineam un rezultat pozitiv.", a spus mijlocașul R. Moldova, Vadim Rață."Nu avem noroc, dar norocul trebuie să-l obții.", a spus mijlocașul R. Moldova, Cătălin Carp."Am jucat cu multă energie, dar la unele faze am comis greșeli individuale, care au fost decisive, dar, per ansamblu, a fost o prestație bună în comparație cu ultimul meci.", a menționat selecționerul R. Moldova, Roberto Bordin.Meciul s-a jucat fără spectatori și chiar dacă tricolorii au pierdut, fotbaliștii moldoveni au avut parte de o surpriză înaintea meciului. Ei au fost întâmpinați la intrarea din stadion de zeci de copii de la școala de fotbal Zimbru, înarmați cu fulare și steaguri.După trei meciuri disputate în această campanie preliminară, Moldova a acumulat doar un punct. A marcat de 2 ori și a încasat 13 goluri.Prima reprezentativă a tării va disputa următorul meci din preliminariile Campionatului Mondial pe 1 septembrie la Chișinău în compania Austriei.Până atunci, echipa națională are programat un amical în luna iunie cu selecționata similară a Azerbaidjanului, la fel pe teren propriu.