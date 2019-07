O nouă generaţie de poliţişti, gata de a asigura ordinea publică. Absolvenții Academiei Ştefan cel Mare şi-au primit diplomele (FOTOREPORT)

O nouă generaţie de poliţişti, gata de a asigura ordinea publică. Absolvenții Academiei Ştefan cel Mare şi-au ridicat astăzi diplomele, iar începând de mâine, cei care şi-au făcut studiile la buget vor asigura securitate şi liniştea în ţară, pentru că au un loc de muncă asigurat. Astăzi, cei 183 de absolvenţi şi-au luat rămas bun de la studenție, tinerii au jurat să slujească poporului şi au depus flori la bustul lui Ştefan cel Mare.



Proaspeţii absolvenţi au purtat cu mândrie primii lor epoleţi şi au jurat să slujească Republicii Moldova. Dintre cei 183 de absolvenţi, 156 au fost deja repartizaţi la muncă în Inspectoratele de Poliţie din ţară. Tinerii abia îşi puteau stăpâni emoţiile, însă ne-au spus că munca grea care-i aşteaptă nu-i sperie deloc.



"Aceşti ani de studii au fost pe unde mai uşor, pe unde mai greu, dar ne-au lăsat amintiri frumoase. Această instituţie crează bărbaţi, adevăraţi bărbaţi cu tărie de caracter şi este o şcoală a vieţii."



"Noi lucrăm pentru cauză, noi am ales această meserie din suflet, nu am venit aici pentru condiţii. Dar fiind studenţi la Academie am trecut prin foarte multe greutăţi şi nu ne sperie absolut nici o greutate în teritoriu, dar sperăm să fie cât mai bine."



"Suntem plini de emoţii, entuziasmaţi.. este o zi foarte importantă pentru toţi. Este a 25 promoţie şi suntem foarte mândri."



Ziua a fost una importantă şi pentru rudele absolvenţilor, care îşi stăpîneau cu greu lacrimile. Familia Robu a venit în întreaga lor componenţă pentru a o felicita pe proaspăta absolventă. Părinţii şi bunicii fetei i-au adus în dar flori şi urări de bine.



"Să lucreze bine, să aibă grijă de dânsa, de populaţie. Îi greu dar dacă şi-a ales-o trebuie să lucreze. E grea dar dacă o să lucreze cinstit şi o să lucreze bine o să fie fericită în viaţă."



O mare fericire a fost şi în familia Colesnic, unde fiica a decis să păşească pe urmele tatălui său, care este ofiţer.



"Ea a crescut într-o familie de ofiţer, de mic copil, când s-a născut eram ofiţer de poliţie, de aceea ea e deprinsă cu poliţia", a spus Valeriu Colesnic, tată.



Cea dea 25-a promoţie de absolvenţi ai Academiei de Ştefan cel Mare s-a lădat cu 23 de eminenți, a căror medie este mai mare de nouă.



"Această promoţie este una dintre cele mai bune, într-adevăr suntem foarte mândri de ei. Este grea acestă clipă de despărţire, dar îi aşteptăm la ciclul doi şi trei. Le urez să fie aşa cum sunt să fie devotaţi poporului, statului nostru, să-şi facă meseria cinstit, onest", a declarat Valentin Chirița, prorector pentru studii.



Dintre cei 183 de absolvenţi ai Academiei Ştefan cel Mare, 156 şi-au făcut studiile la buget şi doar 27 de absolvenţi au achitat contractul.