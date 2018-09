O NOUĂ ERĂ ÎN EDUCAŢIE. Elevii din clasa I vor studia obiectul Educația Digitală (FOTOREPORT)

Elevii din clasa întâi vor studia începând din acest an o nouă disciplină şi anume educația digitală. Pentru asta, şefii direcţiilor de învăţământ din ţară au primit 1.850 de tablete de ultimă generaţie.

Ulterior va ajunge câte un gadget în fiecare clasă. Pentru picii din clasa I, cursul va fi obligatoriu, iar până în clasa a șasea va fi opțional.



"Aceste instrumente cum sunt tableta, calculatorul, proiectorul şi tabla interactivă ne va ajuta să descoperim mai multe taine."



Copiii vor învăţa robotica, antreprenoriatul și gândirea analitică.



"Provocarea va fi cum să-i învăţăm pe elevi să preia acele capacităţi şi deprinderi pentru utilizarea tehnologiilor informaţionale, în procesul de învăţare", a spus profesoara liceului din Columna, Danieal State.



Elevii spun că noua disciplină le va fi de mare folos, iar lecţiile vor fi mai distractive.



"Eu am înţeles din această lecţie că la şcoală o să ne dea lecţii de pe tablete şi calculatoare. Va fi mai distractiv şi mai vesel."



"Mie cel mai mult îmi place să citesc de pe planşetă."



"- Ce ştii tu despre tehnologii?

– Că sunt folositoare şi uneori dăunătoare."



Odată cu lansarea noului curs va începe o nouă eră în educație.



"A fost un lucru extrem de dificil, dar iată că s-a realizat, astfel încât să începem de ce nu am spune o nouă eră în educaţia naţională din ţara noastră", a spus ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Monica Babuc.



"Această disciplină va învăţa copii să folosească tehnologiile informaţionale, va încuraja şi va cultiva pasiunea pentru ştiinţele exacte şi va face ca copii din start să se orienteze spre domenii de activitate şi profesii de perspectivă", a spus ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici.



Cei din domeniul IT au salutat decizia de a introduce disciplina, întrucât domeniul se confruntă cu un mare deficit de specialiști.



"Este un proiect foarte frumos şi important pentru Republica Moldova, pentru sectorul educaţional. În calitate de părinţi şi în calitate de cetăţeni ai ţării suntem foarte bucuroşi pentru că sistemul educaţional se transformă", a spus preşedintele ATIC, Irina Străjescu.



Educația digitală a fost introdusă după ce în luna iunie reprezentanţii ministerului Economiei, al Educaţiei, ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC și Centrului de Instruire și Inovații TEKWILL au creat un parteneriat.