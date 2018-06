O NOUĂ DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ: Robotică, antreprenoriat și gândire analitică, cursuri care vor fi studiate din clasa I-a

foto: publika.md

Robotică, antreprenoriat și gândire analitică. Sunt denumiri de cursuri care vor fi studiate din clasa întâi. Din septembrie, în școli va fi predată o nouă disciplină - educația digitală.



Cosmin Ciorbă este elev în clasa a opta și deja de patru ani este pasionat de robotică. Tânărul visează să devină un bun programator. El spune că tehnologiile sunt viitorul și că e foarte important ca educația digitală să fie predată din clasele primare.



"Eu tare aș vrea și la școală să am așa obiecte, pentru că este foarte interesant și este un plus foarte mare chiar și în educație. Poți să înveți matematica și fizica cu aceste drone", a spus Cosmin Ciorbă.



Ministerul Educației şi Ministerul Economiei împreună cu Centrul de Excelență "Tekwill" au semnat un memorandum, prin care se obligă să asigure dezvoltarea societății în domeniul IT.



"Tehnologiile informaționale fac parte tot mai mult și mai mult din viața noastră cotidiană. Fiind începută educația digitală din clasa întâi, desigur că și ceea ce se numea acum informatică va suferi schimbare, ca și multe alte materii din programa curiculară", a declarat Monica Babuc, ministrul Educației.



"Noi vrem și ne dorim ca copiii noștri din clasa întâi să cunoască educația digitală, să cunoască ce-i asta, cum se folosesc, cum corect să se folosească de accesul la internet, accesul la calculator", a menţionat Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii.



Copiii spun că noua disciplină le va fi de mare folos:



"Te poți juca în jocuri diferite și e mult mai ușor să accesezi diferite site-uri ca să te informezi".



"Va oferi școlii o latură mai interesantă. Pe copii îi entuziasmează foarte mult, o spun din propria experiență. Școala are menirea de a ne pregăti pentru viitor".



"Ar fi destul de important pentru că viitorul nostru este bazat pe tehnologii".



Peste 2.000 de profesori vor fi instruiţi pentru a putea oferi cursuri de educaţie digitală, iar instituțiile de învățământ vor fi dotate cu echipamente și suporturi didactice necesare.