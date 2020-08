O nouă atracţie turistică. Zeci de specii de nuferi pot fi admiraţi la Călăraşi

Din pasiune față de cultura orientală, o familie din Călărași a amenajat un lac cu nuferi, pe care și-au propus să-l transforme într-o adevărată atracție turistică. Deocamdată, vizitarea se face gratuit, de vineri până duminică.



"Fiind pasionată de cultura tradițională chineză am remarcat că iată anume floarea de nufăr simbolizează în cultura tradițională chineză, oamenii cu un standard moral ridicat", a spus proprietara lacului, Tatiana Chiriac.



Lacul a fost amenajat de soțul Tatianei Chiriac la câţiva kilometri de oraşul Călăraşi acum 10 ani în scop piscicol, astăzi însă adăpostește zeci de specii de nufăr.



"Сeea ce vedeți sunt peste 25 de soiuri de nufăr, deşi parcă culorile ar fi asemănătoare, ele au toate denumirea lor. Au misterul lor cum au apărut, dar cred că asta trebuie să vorbim într-o emisiune de două ore".



De curând, familia Chiriac a decis să permită accesul oamenilor pe teritoriul lacului pentru a putea vedea frumusețea acestor flori speciale. Iar fiul Tatianei, Constantin, a propus să cumpere o barcă cu care să îi plimbe pe vizitatori.



"A fost ideea mea să mai luam o barcă, deoarece am mai văzut pe alte lacuri, mi-a plăcut ideea. Nu aveam nicio experiență înainte să încep să vâslesc, dar am vâslit atâta timp fără ca să fie cineva", a spus fiul proprietarei, Constantin Chiriac.



O tură cu barca durează aproximativ 20 de minute și este gratuită deocamdată. Constantin, care are 18 ani, este ghid şi a învăţat multe despre aceste plante de apă.



"Da am învățat pe parcurs despre nuferi că înainte să plantăm nuferi nu știam aproape nimic ca și majoritatea oamenilor care vin aici și pe parcurs am învățat cum se plantează, cum se îngrijesc", a spus Constantin Chiriac.



Proiectul nu e doar plăcut ci şi costisitor: o rădăcină de nufăr costă cel puţin 50 de euro. Pe lângă lac, familia Chiriac vrea să amenajeze și terenul adiacent, care va fi transformat în zonă de agrement.



"Eu îl văd în stil tradițional chinez, un foișor în stil chinezesc, un podișor la fel", a spus proprietara lacului, Tatiana Chiriac.



Un lac asemănător este și în satul Bardar din raionul Ialoveni. La scurt timp de la deschidere, acesta a devenit unul dintre cele mai populare locuri pentru ședințele foto.