O nouă atracţie turistică la Ştefan Vodă. Doi soţi din Palanca au transformat casa copilăriei într-o pensiune rustică

Doi soţi din satul Palanca, raionul Ştefan Vodă, ambii profesori de meserie, au transformat casa copilăriei într-o pensiune rustică şi sunt gata să primească turişti. Aceasta este amplasată chiar în inima satului, pe malul râului Nistru.

Proprietarii vor să promoveze tradiţiile şi bucatele moldoveneşti.



Ideea le-a venit soţilor Aramă după ce au găzduit un grup de prieteni de peste hotare, iar musafirii au fost impresionaţi de viaţa la ţară.



"Casa părintească stă într-un hal fără de hal şi spunem că nu avem istorie, nu avem trecut. Şi am hotărât să o renovăm, să păstrăm cuibul să vină şi copii. Ei au crescut aici la bunica", a explicat Tatiana Aramă, proprietara pensiunii.



Zaharia Aramă spune că cel mai greu a fost la început, când până şi sătenilor li se părea sceptică ideea. Lucrările au durat aproape doi ani.



"E cea mai veche casă din sat care s-a păstrat. Cred că are peste 100 de ani. Turiştii o să găsească multe lucruri care o să le fie pe plac. Vin, conserve, murături, brânză, cârnaţi, tot ce o să producem aici", a declarat Zaharia Aramă, proprietarul pensiunii.



Primii oaspeţi ai pensiunii au fost reprezentanţi ai Suediei, Marii Britanii şi ai misiunii USAID, care i-au susţinut financiar pe proprietari. Musafirii au participat la un atelier de gătit biscuiţi, s-au plimbat cu bicicleta şi au încins şi o horă. Dansul le-am cam dat bătăi de cap.



"Această pensiune este o dovadă că satele moldoveneşti sunt pline de tradiţie. Aveţi o cultură deosebită. Susţinem eforturile antreprenorilor. Ei au un potenţial deosebit de a dezvolta industria turismului", a declarat Anna Lyberg, Ambasadoarea Suediei în Moldova,



"Noi investim în oameni. Aceste proiecte economice contribuie la dezvoltarea localităţilor. Asta face parte din dezvoltarea continuă a turismului din Republica Moldova an de an", a precizat Scott Hocklander, directorul misiunii USAID în Moldova.



În viitor, soţii Aramă îşi propun să atragă cât mai mulţi turişti prin oferirea mai multor servicii.



"Amenajăm un loc pe malul Nistrului, un loc de odihnă pentru pescari. Vrem să reînnoim reţetele locale. Vom avea master-clasuri pentru doritori. Degustări la vinăriile din apropiere", a spus Tatiana Aramă, proprietara pensiunii.



"Ruta turistică şi ruta pietonală, de aici până la Nistru. Clătorii cu barca. Călătorii la Odesa", a subliniat Zaharia Aramă, proprietarul.



Anul trecut peste 160 de mii de turişti au vizitat ţara noastră, cu aproape 20 la sută mai mulţi decât în anul 2017.