O nouă atracție turistică la New York. Pe cele mai înalte clădiri din Manhattan, a apărut o punte de observare din sticlă

O nouă atracție turistică la New York. Pe una dintre cele mai înalte clădiri din Manhattan, la o înălțime de 300 de metri, a apărut o punte de observare din sticlă. Instalația, care a costat peste 3 miliarde de dolari, oferă vizitatorilor o panoramă care pur și simplu îți taie respirația.



Construcția are mai multe camere în care New York-ul se reflectă prin pereți de sticlă și oglinzi. Aceasta include o terasă în aer liber, la care cei mai curajoși pot să ajungă prin niște lifturi complet transparente.

Vizitatorii pot admira de aici cele mai emblematice atracții ale orașului, de la Empire State Building şi Times Square, la Statuia Libertății și Central Park. Oficial, instalația din vârful clădirii va fi deschisă pentru publicul larg din 21 octombrie, iar costul unui bilet va fi de 39 de dolari.