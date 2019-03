O nou film marca Tarantino. Când va fi lansat Once Upon a Time in Hollywood

Fanii vestitului regizor Quentin Tarantino așteaptă cu nerăbdare ziua de 26 iulie, când va fi lansat noul său film, "Once Upon a Time in Hollywood". Pentru a provoca și mai mult interes, compania producătoare Sony Pictures a lansat primul trailer.



Pelicula, care îi are în distribuție pe Leonardo DiCaprio, Brad Pitt și Margot Robbie, promite să fie una dintre cele mai bune ale anului. Acțiunea are loc în 1969 și povestește istoria a doi actori fără succes, jucați de Pitt și DiCaprio, care încearcă să își găsească locul la Hollywood.



Cinefilii sunt cât se poate de entuziasmați. Și nu e de mirare, pentru că va fi abia al nouălea film al lui Quentin Tarantino într-o carieră de aproape 30 de ani.



Regizorul, care este foarte meticulos când vine vorba de producţii, a declarat că a scris scenariul acestui film timp de cinci ani și că acesta va semăna ca dinamică și stil cu o altă peliculă legendară marca Tarantino, Pulp Fiction.



Și Leonardo DiCaprio este entuziasmat de film și a numit scenariul drept cel mai bun din câte a citit vreodată. Actorul este unul dintre preferații lui Tarantino.



El a rămas impresionat de calitățile lui DiCaprio după ce acesta a jucat într-un alt film de-al său, "Django Unchained".