O navă din Bangladesh, lovită de o rachetă în portul ucrainean Olvia de la Marea Neagră (VIDEO)

O rachetă sau o bombă a lovit o navă de marfă înregistrată în Bangladesh în portul ucrainean Olvia de la Marea Neagră, ucigând unul dintre membrii echipajului, a anunțat, joi, proprietarul navei. În acest moment sunt în curs operațiuni de salvare a celorlalți membri ai echipajului.

„Nava a fost atacată și un inginer a fost ucis. Nu este clar dacă a fost o bombă sau o rachetă sau din ce parte a fost lansat atacul. Ceilalți 28 de membri ai echipajului sunt în viață”, a declarat Pijush Dutta, director executiv al Bangladesh Shipping Corp, pentru Reuters, citează digi24.ro.

Nava Samriddhi, sub pavilion Bangladesh, a fost blocată în portul Olvia după ce invazia rusă a Ucrainei a început pe 24 februarie și a fost lovit de o rachetă, a declarat joi și un oficial al Ministerului de Externe din Bangladesh.

BSC ship Banglar Samriddhi is on fire after being hit by some sort of rocket or missile. One engineer was killed. Ukrainians blame Russia and vis a vis. Russians are operating in the area, while Ukrainian Navy might have limited presence too (unconfirmed). #UkraineWar #Bangladesh pic.twitter.com/EaSslfsXYF