O navă care transporta peste 5500 de vite, scufundată de taifun în Marea Chinei de Est. 42 de membrii ai echipajului sunt dați dispăruți

Nava Gulf Livestock 1 a fost scufundată miercuri, în Marea Chinei de Est, de taifunul Maysak. La bordul acesteia se aflau 5.867 de vite și echiajul de 43 de marinari. Dintre toate aceste suflete, un singur marinar a fost salvat de paza de coastă a Japoniei, potrivit bbc.com, citat de b1.ro.

Filipinezul care purta o vestă de salvare și plutea în derivă a declarat că vasul s-a răsturnată de un val, după ce motorul a cedat. Sareno Eduarodo are 45 de ani și a spus că fost instruit să îmbrace veste de salvare și să sară în apă. După ce a ajuns în apă, nu a mai văzut alți membri ai echipajului, a mai spus el.

Căutarea restului echipajului și a navei continuă, dar până acum nu a reușit să mai găsească supraviețuitori. Eforturile de salvare sunt îngreunate de vânturile puternice și ploile torențiale produse de taifun.

Vaporul a trimis un semnal SOS, la scurt timp după ce a fost prins în taifunul Maysak. La bord se aflau 39 de marinari din Filipine, doi din Noua Zeelandă și doi din Australia.

Nava plecase din Noua Zeelandă pe 14 august și urma să sosească în portul Jingtang din Tangshan, China, vinerea viitoare.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Afacerilor Externe și Comerțului a declarat că guvernul australian acordă asistență consulară familiilor celor doi membri ai echipajului australian.

După ce s-a deplasat prin Marea Chinei de Est, taifunul Maysak, numit după un copac cambodgian, a lovit joi dimineața orașul portuar sud-coreean Busan, cu vânturi de 140 km/h, unde a ucis cel puțin o persoană, o femeie a cărei fereastră a apartamentului a fost spulberată de forța vântului. Tot în Busan, peste 2.200 de persoane au fost evacuate din calea urgiei și aproximativ 120.000 de locuințe au rămas fără curent. Vântul și ploaia au inundat străzile lui Busan. Zborurile au fost anulate și feriboturile suspendate.

Maysak este una dintre cele mai puternice furtuni care a lovit regiunea în ultimii ani. Se deplasează spre nord și a aterizat la Kimchaek, în Coreea de Nord. Furtuna vine după ce peninsula coreeană a suferit un sezon record al musonilor și inundații pe scară largă în această vară. Un alt taifun - Haishen - se formează la sud de Japonia și urmează să lovească coasta coreeană duminică.

