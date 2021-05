O mulțime de oameni au participat la inaugurarea Parcului "Alunelul" din Capitală. Ce spun locuitorii Chișinăului despre renovare

O mulţime de oameni au participat sâmbătă seara la inaugurarea Parcului "Alunelul" din Capitală, după renovarea acestuia. Acolo a fost construit un teatru de vară, un havuz muzical şi terenuri de joacă şi de sport. De asemenea, a fost reabilitat sistemul de iluminare şi de irigare. Pentru implementarea proiectului, Primăria Sectorului 6 din Bucureşti a alocat în jur de 18 milioane de lei, iar Primăria Chişinăului: 6,8 milioane de lei.Locuitorii Capitalei spun că le place cum arată Parcul "Alunelul"."Totul ne place. Numai să fie lucrul calitativ, dar aşa, e totul bine, totul frumos.""Eu locuiesc aici, vis-a-vis şi ştiu cum era parcul vreo 20, 30 de ani în urmă, era cu totul altfel. Acum este foarte frumos, mulţumim.""Noi trăim aici, nu departe şi, pentru noi, este super."Spre bucuria copiilor, în parc a fost amenajat un teren de joacă şi unul de sport."Eu am impresia că parcă sunt în paradis, aşa de mulţi copii, jocuri, de care, uneori poţi să te temi de ele."Totuşi, cel mai spectaculos loc din parc este havuzul muzical, cu iluminare artistică."Eu sunt impresionată, sunt pur şi simplu fericită, la fel ca toţi aceşti copii. Este o mare sărbătoare pentru locuitorii Capitalei. Mulţumim lui Ion Ceban, reprezentanţilor din România, care au dat bani."Cu ocazia inaugurării parcului a fost organizat un concert. Pe scenă au evoluat artiştii orchestrei "Lăutarii", conduşi de maestrul Nicolae Botgros.La eveniment au participat o mulţime de oameni, iar unii dintre ei nu purtau măşti de protecţie."Nu o am, din păcate. Mă duc să o iau. - Aţi uitat-o? - Da.""- Dar de ce nu purtaţi mască de protecţie?- Pur şi simplu, am vrut să mă mai...(((îşi pune masca)))- E cam aglomerat aici, oricum.- Da.""Faptul că oamenii sunt aici în asemenea cantitate de mare, demonstrează că oamenii au obosit, ei vor să comunice pe viu, ei vor să se atingă de aceste lucruri frumoase. Deja fiecare, pe responsabilitatea sa, probabil, cum şi în ce măsură respectă aceste măsuri."Renovarea parcului "Alunelul" a fost posibilă datorită sprijinului din România."Sectorul 6 este înfrăţit cu sectorul Buiucani. Asta înseamnă, de acum încolo, pentru o perioadă lungă de timp, destinele noastre vor fi împletite. Acest proiect este doar începutul.""Dacă nu reuşim să vă ducem pe dumneavoastră dintr-o dată în Uniunea Europeană, reuşim ca, prin proiectele noastre, să aducem o bucăţică de Europa aproape de dumneavoastră."Parcul "Alunelul" se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 10 hectare. Renovarea acestuia a început în 2019 şi a fost organizată în două etape.