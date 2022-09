O monedă extrem de rară, care valorează peste 1 milion de dolari, a fost găsită după ce a fost căutată timp de două decenii

O monedă extrem de rară, care valorează peste 1 milion de dolari, s-a întors în Israel după ce a fost căutată timp de două decenii. Aceasta datează din anul 69 după Hristos și a fost confiscată în orașul Denver din statul american Colorado. În urmă cu 20 de ani, autoritățile israeliene au fost informate din surse secrete că un grup de traficanți de antichități au găsit moneda la sud de orașul Ierusalim.

Moneda a intrat pe piața neagră și a ajuns în Marea Britanie, prin Iordania, scris CNN. De acolo, sub acte false, a fost transferată în Statele Unite, unde urma să fie scoasă la licitație. Ancheta a fost desfășurată de oameni ai legii din SUA în comun cu autoritățile israeliene.

Regatul Iudeii a căzut sub controlul roman în anul 6 d.Hr., iar rezistența la stăpânirea imperială a dus la o serie de revolte cunoscute sub numele de războaie iudeo-romane. Moneda datează din al patrulea an al Primei Revolte Evreiești, cunoscută și sub numele de Marea Revoltă Evreiască, care a început în anul 66 d.Hr. Autoritatea Israeliană pentru Antichități crede că încă trei astfel de monede sunt în circulație pe piața neagră.