O moldoveancă stabilită în Germania și-a deschis un atelier de renovare a mobilei în stil rustic

Redă farmecul mobilei vechi și a făcut din asta o adevărată pasiune. Vorbim despre moldoveanca Maria Baciu, care după ce s-a mutat în Germania şi-a deschis un atelier de recondiţionare a mobilei în stil rustic. Acolo, femeia transformă orice obiect în adevărate opere de artă.Totul a pornit atunci când și-a cumpărat o casă și a înțeles că mobilierul pe care și-l dorea era prea scump. Așa că a decis să încerce singură să dea un nou suflu mobilei vechi."În tutorialele de pe youtube a părut totul foarte simplu, dar în realitate nu e aşa. Am vrut picioarele albe la masă, dar această culoare nu este recomandată începătorilor, pentru că trebuie aplicată de mai multe ori şi este destul de greu", spune Maria Baciu.Această meserie nu este una ușoară, susține Maria."Un factor foarte important, atunci când vopseşti, este lumina şi mi s-a întâmplat să vopsesc cu lumina difuză şi după aia când le-am scos la lumina zilei m-am speriat singură de ce am făcut acolo", mărturisește femeia.Acum, femeia are clienți din toată Germania. Tânăra spune că, dacă ar fi trăit în Moldova, nu ar fi avut această îndeletnicire."Atunci când aveţi o piesă de mobilă de care v-aţi plictisit, înainte să o aruncaţi, cumpăraţi o cutie de vopsea şi aţi putea avea o piesă nouă care să vă servească mult timp înainte", susține Maria Baciu.