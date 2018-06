O moldoveancă, eroină în Italia. A salvat de la înec o bătrână. Femeia a povestit cum s-a întâmplat totul

O moldoveancă a salvat-o de la înec pe o bătrână de 94 de ani pe care o îngrijește zi și noapte. S-a întâmplat în comuna Conegliano, provincia Treviso, în noaptea de miercuri spre joi, când locuința bătrânei a fost lovită în timpul nopții de torentul râului Valbona din apropiere, care a ieșit din matca sa în urma ploilor abundente, scrie stirilocale.md.

Bătrâna dormea la parterul locuinței, iar moldoveanca care o îngrijește dormea în altă cameră, dar există un dispozitiv care semnalizează atunci când cade curentul electric.

"M-a trezit zgomotul. Când am văzut apă pe jos imediat am fugit spre camera doamnei Maria. Frigiderul căzuse jos, era apă peste tot, se mișcaseră de la locul lor mobilele și canapeaua. Nu știu unde am găsit forța și puterea să o iau în brațe și să o duc sus, mulțumesc lui Dumnezeu că am putut să o salvez și că e în siguranță", a menţionat moldoveanca.

Dacă femeia mai întârzia câteva minute, bătrâna de 94 de ani risca să-și piardă viața. Nivelul apei atinsese 80 de centimetri.

Concetăţeanca noastră a spus că l-a chemat imediat pe fiul bătrânei, iar mai apoi au sosit și pompierii. Mai mulți localnici din zonă au avut de suferit pagube materiale și au fost în pericol din cauza inundațiilor frecvente.