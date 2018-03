O moldoveancă a creat o diademă pentru starul american Jenifer Lopez. Cum arată aceasta

foto: Instagram//Lilia Caraus

Accesoriile create de meşteriţele handmade din Moldova devin tot mai atractive nu doar pentru fashionistele noastre, ci şi pentru divele de la Hollywood. O diademă neagră, de 350 de euro, va fi purtată la un concert de către starul american, Jennifer Lopez.



Cea care a reuşit să-i impresioneze pe stiliştii artistei este Lilia Carauş. Aceştia i-au scris că le plac diademele meşterite de ea şi că ar dori una pentru diva americană.



"Eu de la început nu i-am dat prea mare importanţă, am crezut că e un fake. Am vorbit cu Sonia şi când am înţeles că e aşa în starea de euforie am şi postat anunţul. Până acum am zis că nu îmi vine a crede, să vină ziua cea mare să o văd cu ea în cap după care dau petrecere", a spus Lilia Carauş, meşteriţă handmade



Meşteriţa i-a făcut cadou artistei accesoriul şi chiar a achitat din banii proprii transportul coletului, care a ajuns deja în Los Angeles. Diadema, care i-a fost expediată lui Jennifer Lopez, face parte din colecţia nouă.



"Diadema am făcut-o în vre-o două etape. Conţine nişte elemente foarte fixe şi ascuţite, este un metal negru cu pietre negre, baza argintie ", a mai spus Lilia Carauş, meşteriţă handmade



Lilia Carauş are succes atât în Moldova, cât și în România, dar nu s-a gândit niciodată că diademele ei ar putea ajunge şi peste ocean.



"La State niciodată nu m-am gândit la vedete din America să ajung, nu categoric. M-am gândit poate cineva din Europa, dar pentru mine era ca prioritate Delia, după Anda Adam. Beyonce aş vedeao cu diademe, dar şi pe Rihana", a menţionat, meşteriţă.



Accesoriile Liliei Carauş au fost purtate de vedete precum: Cristina Scarlat, Anda Adam, Bianca Drăgușanu și Andreea Marin. Meşteriţa are un atelier în Bucureşti, unde diademele create de ea pot fi închiriate cu 150 de euro.