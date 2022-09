O mireasă și-a cheltuit toate economiile pe o nuntă la care mirele n-a mai apărut: Cum a avut loc petrecerea

O tânără de 27 de ani și-a pus la bătaie toate economiile pe care le avea pentru a-și organiza nunta fastuoasă la care visa, numai că mirele n-a mai apărut în ziua evenimentului.

Mai mult, acesta nici măcar n-a avut curajul să o anunțe pe iubita lui că o părăsește, ci a pus-o pe mama lui să-i dea vestea. Dar după șocul pe care l-a avut în primă fază, Kayley Stead, din Swansea, Țara Galilor, a luat o decizie cu totul neașteptată: și-a continuat ziua fix așa cum plănuise, dar, bineînțeles, fără mire și fără o ceremenie de căsătorie.

Kayley a decis că, dacă tot plătise pentru masă, fotograf și multe altele, petrecerea să aibă loc conform planului.

Au avut chiat și un prim dand „al miresei”, numai că i-a avut ca parteneri pe frații și pe tatăl ei, potrivit Derby Telegraph. Kayley a spus: „L-am văzut pe mire în jurul orei 16:00, cu o zi înainte de nuntă și de atunci nu am mai auzit de el. Am încercat să luăm legătura cu el, dar nu am primit niciun răspuns și nu mi s-a spus niciun motiv pentru care s-a răzgândit. Nu am avut nicio explicație. Iar acum nici nu mai vreau, pentru că totul a trecut”.

„A fost un șoc total. Nu aveam niciun indiciu că va face asta. Nu am vrut să am o amintire foarte tristă despre ziua asta, așa că am mers înainte cu planul, pentru că deja cheltuisem toți acei bani”, a mai spus „mireasa”. Tânăra a mai spus că stabilise cu iubitul ei să nu mai vorbească în seara dinaintea nunții, ci să se vadă a doua zi. Dimineața, când începuse să se aranjeze, unul din cavalerii de onoare i-a sunat o rudă și a spus că mirele dispăruse.

„Mi-am luat telefonul și am văzut că aveam un apel pierdut de la mama lui. Am sunat-o înapoi și ea plângea. Mi-a spus că a plecat la mașina la primele ore ale dimineții și dispăruse. În acel moment încă speram, deoarece pe tot parcursul relației noastre el mai pleca uneori la plimbare cu mașina ca să-și limpezească gândurile”, a spus tânăra.

Însă cele mai negre scenarii s-au adeverit. Kayley a văzut că toată lumea din jurul ei a început să-și facă griji pentru ea și atunci a luat decizia care a schimbat pentru a doua oară cursul acelei zile: ca nunta să aibă loc fără mire. Tânăra spune că, în afara unor momente justificate de tristețe, toată lumea s-a simțit în final foarte bine, iar petrecerea a fost una foarte reușită.