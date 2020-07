O mină de cupru din Ural a fost inundată, iar acidul s-a revărsat în râurile din apropiere (VIDEO)

View this post on Instagram

РАНЫ ЗЕМЛИ ⠀ Наверняка вы слышали про экологическую катастрофу под Норильском. Актуальная тема, попала в федеральную повестку. Много сюжетов в СМИ, даже до самых верхов тема дошла и вызвала возмущение и попытки разбирательства. ⠀ Удивительно, как одни темы притягивают большое внимание, а другие даже и не особо замечают. Посёлок Лёвиха находится в 93 км от Екатеринбурга и в 35 км от Нижнего Тагила. С 2004 года там заброшен медноколчеданный рудник. Он оказался затоплен и теперь оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг, до чего доберутся. И это продолжается не год, не два, а уже целых 16 лет! ⠀ Делается ли что-то по этому поводу? Была построена станция по нейтрализации шахтных вод. Но это дорогое удовольствие, денег не хватает. Поэтому сбрасывают воду как есть. Актуальной информации по работе этой станции я не нашёл, но по внешнему виду работающей эту станцию я бы не рискнул назвать, по крайней мере часть этих построек были больше похоже на заброшенные руины. ⠀ Последнюю актуальную информацию по этой проблеме, которую я нашёл, была от 2015 года. Решения о том, считать ли то, что там происходит экологической катастрофой, так и не принято. Дальше цитата представителя министерства природных ресурсов Свердловской области: ⠀ "Левихинский рудник – действительно является проблемной зоной нашего региона, однако она не бесконтрольна. Областные власти и профильное министерство принимают все усилия для обеспечения безопасности жителей области. По данным последних замеров, которые осуществлялись на руднике, в сбросе воды после станции нейтрализации существуют превышения предельно допустимых норм содержания вредных веществ, но они не являются угрожающими. Так, по железу превышение составляет 37,3 раза, по цинку – в 99 раз." ⠀ Не знаю что добавить к комментарию замминистра, разве что выложить это видео. ⠀ #урал #этонашурал #левиха #нижнийтагил #ural #etonashural #екб #тагил #рудник #катастрофа #djiglobal #dronedaily #droneheroes #dronestagram #droneoftheday @yurydud @pivo_varov @varlamov #dronephotography #dronephoto #russianexplorers #greenpeace #wwf #экология #экологическаякатастрофа #djimavic #djiglobal #ekb #tagil #natgeo #natgeoru #nature #videongr