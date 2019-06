O mie de lei pentru înscrierea copiilor, suma cerută de la părinți de administraţia unei grădiniţe din Capitală

Administraţia grădiniţei numărul 211 din sectorul Ciocana al Capitalei ar cere câte o mie de lei de la părinţi pentru înscrierea copiiilor. Informaţia a fost dezvăluită de primarul interimar Ruslan Codreanu, care a adăugat că, oficial, conducerea grădiniţei le spune părinţilor că banii sunt pentru asociaţia instituţiei, însă, de fapt, este vorba de o taxa informală obligatorie.



"Pe parcursul săptămânii trecute, am primit mesaje de la părinţi că se percepe taxa de înscriere de o mie de lei, sub paravanul că este pentru asociaţie. Şi eu am rugat să nu fie astfel de ascunzișuri legale, ca să zic aşa, ca părinţii să achite ca să-şi înscrie copilul la grădiniţă. Vă rog să faceţi un control", a declarat primarul interimar Ruslan Codreanu.



Edilul le-a solicitat responsabililor de la Direcţia Educaţie să facă un control la grădiniţa respectivă, iar dacă informaţia va fi confirmată, să fie sancţionaţi cei care se fac vinovaţi.

Autorităţile din Chişinău au lansat platformele online e-grădiniţa şi e-şcoala pentru a preveni actele de corupţie şi a face mai transparent procesul de înscriere a copiilor în instituţiile de învăţământ. În perioada 1 aprilie-13 iunie s-a desfăşurat prima etapă pentru admiterea în clasa I, fiind înregistraţi aproape 4300 de copii.

De astăzi, începe cea dea doua etapă, care va dura până în data de 30 iulie. Autorităţile anunţă că în şcoli mai sunt disponibile 3651 de locuri.