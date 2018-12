O MICUŢĂ diagnosticată cu o boală TERIBILĂ. Cum a fost posibil, după ce aceasta a adormit într-un leagăn

Părinții unei fetițe în vârstă de trei ani, din Marea Britanie, au descoperit că micuța are cancer, după ce ea a adormit într-un leagăn și tatăl ei i-a făcut o fotografie.

Dave Fletcher, în vârstă de 39 de ani, a surprins momentul „drăguț” când fiica lui, Izzy, a adormit în leagănul de la locul de joacă.

Câteva săptămâni mai târziu, Dave și soția lui, Vicky, 37 de ani, au descoperit că micuța se simte mereu obosită și au dus-o la medic, unde a fost diagnosticată cu leucemie, scrie Metro.

În vârstă de trei ani, ea a trecut până în prezent prin 570 de ședințe de leucemie și face terapie pentru a stopa reîntoarcerea cancerului. Acum, părinții lui Izzy avertizează oamenii să fie atenți la copiii lor.

"Era o după-amiază frumoasă și am mers în parcul de copii. Ea se dădea în leagăn în momentul în care a adormit. Am crezut că e un moment drăguț și i-am făcut o fotografie. Abia după am realizat că totul este ceva mult mai sinistru. Era foarte obosită și răcea des. Picioarele îi erau învinețite", a spus tatăl fetiței.

Din fericire, Izzy se simte din ce în ce mai bine și recent a primit un premiu pentru „curaj” de la o organizație de cercetare a cancerului.