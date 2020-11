O mașină off-road electrică, creată în atelierul Universităţii Tehnice din Moldova

O mașină off-road sută la sută electrică a fost creată de doi moldoveni, în atelierul Universităţii Tehnice din Moldova. Valoarea totală a proiectului este de 150 de mii de euro. Banii au fost alocați de un agent economic din Singapore, care a stabilit un parteneriat cu tinerii ingineri de la noi.

Oleg Șargu și Maxim Conoplin sunt cei doi ingineri care au conceput proiectul mașinii de teren. Ambii au o experiență bogată în industria constructoare de automobile. Oleg a lucrat 12 ani în SUA în domeniul marinei mecanice şi logisticii, iar Maxim a muncit cot la cot cu fostul designer-şef al unui cunoscut brand de maşini din Suedia. Acum câțiva ani ambii au revenit acasă și au decis să pună în practică cunoștințele și experiența acumulată. Cei doi au lucrat la conceptul automobilului aproape un an.



MAXIM CONOPLIN, inginer:"În primul rând e foarte greu de găsit careva piese la noi pe piață pentru industria constructoare de mașini. S-a muncit foarte mult cred că în mediu tot cu pandemie 50 de ore pe săptămână le-am făcut".



Forma maşinii a fost desenată la calculator, iar caroseria a fost sudată în atelierul UTM. Unele piese au fost create pe loc, iar pe altele tinerii le-au comandat din China.



OLEG ŞARGU, inginer:"Spatele este făcut din metal. Este proiectat pentru a rezista pentru o încărcătură de 600 de kilograme."



Inginerii spun că s-au gândit din start să faca o mașină de teren care sa fie folosită în agricultură. Automobilul e perfect pentru drumurile de ţară: edestul de înalt, are tracţine integrală, iar pe ambele axe ale roţilor inginerii au instalat câte un motor electric. Maşina are 80 de cai putere şi poate dezvolta o viteză de 40 de kilometri pe oră. Este dotată cu șase baterii care se încarcă concomitent de la o priză simplă. După o încărcare completă, maşina poate parcurge până la 120 de kilometri. Tinerii spun că vor să implementeze şi un soft care să permită controlul maşinii cu ajutorul telefonului mobil.



OLEG ŞARGU, inginer:"Telefonul este plasat aici și care îi permite să acceseze mașina. Șoferul vine pune la locul prestabilit unde trebuie să pună telefonul și identifică a cui este telefonul și permite utilizare a mașinii."



Inginerii care au lucrat la conceperea acestui automobil spun că Hi-Duk-ul (HAIDUCUL) este gata în proporție de 95 la sută și urmează să mai facă doar niște modificări ce țin de exteriorul mașinii. Preţul unui automobil este estimat la 30 de mii de euro, dar inginerii spun că acesta poate fi şi mai mic, în funcţie de câte mașini vor fi făcute în serie.