O maşină de taxi din Chişinău cu motor pe benzină, transformată într-un automobil electric

O maşină de taxi din Chişinău cu motor pe benzină a fost transformată de o echipă de ingineri moldoveni într-un automobil electric. Proiectul susţinut de UTM a fost implementat de trei tineri care au reuşit să creeze un sistem special de alimentare cu energie. În prezent, kitul electric este gata în proporţie de 90 la sută şi a fost supus testărilor. Maxim Conoplin a venit cu ideea de a transforma cel mai popular automobil de la noi din ţară cu propulsie pe benzină într-o maşină sută la sută electrică. Bărbatul a cumpărat o Dacia Logan, fără motor, cu 1500 de euro, iar pentru dotările ulterioare a plătit 15 mii de euro, adică de 10 ori mai mult. Tinerii au scos banii din propriile buzunare. Aceştia spun însă că investiţia poate fi recuperată destul de repede, întrucât consumul de electricitate al automobilului e foarte mic."La 100 de kilometri, dacă îs 15 kilovaţi şi doi lei kilovatul, asta îs 30 de lei."Maşina are sub capota un motor cu 40 de cai putere şi accelera până la 100 de kilometri pe oră. Cu o baterie plină poate fi parcursă distanţă de la Chișinău la Sângerei, de exemplu. Kitul electric a fost instalat în locul motorului cu ardere internă, lângă cutia de viteze originală. Se încarcă de la o priză simplă, în maximum cinci ore, iar procesul poate fi urmărit pe laptop sau chiar de pe telefonul mobil."Aici vine cablul de electricitate. Şi este un convertor care reglează tensiunea electrică. E asemennea unui încărcător pentru telefonul mobil doar că un pic mai mare."O parte dintre piese au fost cumpărate, iar unele au fost create în atelier de autorii proiectului. Dezvoltarea acestei tehnologiii a durat un an şi jumătate."Cam la 1000 de ore de lucru. Kitul dat fiind mult mai optimizat în procesul de lucru, cred că ar ajunge în 7 mii de euro."Kitul poate fi instalat nu doar pe maşini noi, dar şi pe un Logan care a parcurs deja câteva sute de mii de kilometri. Întrucât sunt foarte econome, asemenea conversii la propulsie electrică ar putea fi deosebit de atractivă pentru firmele de taxi, de exemplu. Cei trei ingineri urmează să primească autorizaţiile pentru a începe testatea automobilului pe drumurile publice.