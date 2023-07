O mașină a intrat în clădirea unei școli primare din Londra. Mai mulți copii au fost răniți

Șapte copii și doi adulți au fost răniți după ce o mașină s-a izbit de clădirea unei școli primare din Wimbledon, în sud-vestul Londrei, transmite BBC, citează digi24.ro.

Poliţia metropolitană a fost chemată după ce un Land Rover s-a izbit de clădirea unde funcţionau clasele pregătitoare. Incidentul a avut loc în jurul orei locale 10:00 (12:00, ora Moldovei).

Şcoala este pentru fete cu vârsta cuprinsă între patru şi 11 ani şi este situată lângă Wimbledon Common. Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale, iar la faţa locului a fost trimisă o ambulanţă aeriană.

Tot acolo se află şi Brigada de Pompieri din Londra. Poliția metropolitană a precizat că printre răniți se numără doi adulți și șapte copii:

„Așteptăm informații suplimentare despre starea lor. Șoferul vehiculului s-a oprit la fața locului. Nu a avut loc nicio arestare”.

Poliția metropolitană a adăugat că nu tratează incidentul ca fiind legat de terorism.

„O investigație este în curs de desfășurare pentru a înțelege toate circumstanțele în care a avut loc”, a precizat aceasta.

Şcoala Study Prep Wimbledon, care este situată pe Camp Road, se află într-o locaţie destul de izolată, la aproximativ 1,5 kilometri de All England Lawn Tennis and Croquet Club, acolo unde are loc turneul de Grand Slam de la Wimbledon.