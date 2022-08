O mașină a fost furată din curtea unui bloc din Capitală. Suspecții, reținuți (VIDEO)

Doi tineri de 25 de ani au fost reținuți de oamenii legii, după ce ar fi furat o maşină parcată în curtea unui bloc de pe strada Valea Crucii din Capitală. Suspecţii au pătruns în automobil după ce au forţat portiera. Ulterior, ei s-au plimbat pe mai multe străzi din sectorul Botanica. La scurt timp, ei au abandonat autoturismul şi au fugit de la faţa locului."- Mi-a spus să împing puţin maşina. Am împins şi a el a mers câţiva kilometri. Am fugit puţin după el şi am mai împins puţin.- Asta înseamnă că aţi furat maşina?- Pe urmă noi am parcat. Jur că nu a fost intenţionat. Cât trebuie să dau pentru această maşină? Nu e o maşină nouă."Poliţiştii au fost sesizaţi de proprietarul automobilului. Prejudiciul se ridică la aproape 20 de mii de lei. Pe acest caz a fost iniţiat un dosar penal. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, bărbaţii riscă până la cinci ani de închisoare. Anterior, ei au fost judecaţi pentru diferite infracţiuni.