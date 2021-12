O mână de ajutor biatloniștilor din partea Casei naționale de pariuri sportive

Nu aveau bani de cazare și nici cu ce pleca la competiții, iar ca să vină acasă din deplasări împrumutau bani sau benzină de la colegii din alte țări. Este realitatea tragică a sportului moldovenesc, mai cu seamă a Federației de Biatlon din țara noastră. Casa națională de pariuri sportive 7777.md a decis să le întindă o mână de ajutor biatloniștilor și a venit cu o contribuție substanțială de 300 000 de lei, pentru ca în 2022 să obțină rezultate excelente.

Antrenorul lotului național de Biatlon și Saie, Petru Bria, a declarat că ajutorul primit din partea portalului 7777.md este o mană cerească, venită la timpul potrivit.



’’Am făcut un demers în scris către Loteria Națională pentru un sprijin financiar, avem un minus financiar foarte mare. Am așteptat să fim ajutați cu ce pot fiecare. Noutatea că vom primi 300 000 de lei a fost plăcută, practic ne achită cheltuielile de cazări. Noi am fost nevoiți să rugăm unele hotele să ne aștepte cu banii, pentru că nu le-am plătit. La fel avem nevoie de schiuri, cartușe, fără astea nu putem merge la concursuri.’’, a spus Petru Bria, antrenorul lotului național de Biatlon și Sanie.



’’Portalul de pariuri sportive 7777.md anul acesta a fost principalul sponsor al sportivilor care au adus medalii de la campionate europene și mondiale, a sportului de performanță. Până acum nu am avut ocazia să oferim suport pentru sportul de iarnă. Acum venim cu o contribuție de 300 000 de lei, pentru condiții mai bune și ca să evolueze cu succes la competițiile ce urmează.’’, a spus Alexandru Gîscă, reprezentant NGM Company.



Din cauza problemelor financiare antrenorul era gata chiar să renunțe la meserie, iar biatloniștii moldoveni, înscriși la concursurile internaționale sub steagul Moldovei, să fie retrași de la competiții.



’’Banii aceștia pe noi acuma ne ajută să mergem înainte, am fost gata să retragem toți sportivii acasă, să nu mai mergem la nici un concurs și chiar nici la olimpiadă. Este o situație grea acum și la CNO, în țară nu sunt bani.’’, a spus Petru Bria, antrenorul lotului național de Biatlon și Sanie.



Nu de puține ori, spune Petru Bria, a jertfit banii familiei pentru a achita cazarea sportivilor moldoveni.



’’Au plătit 2 000 de euro din banii lor ca acum, mersi Loteria Moldovei, vom întoarce banii înapoi. Au fost așa situații când nu am avut de benzină și am împrumutat de la colegii români, ucraineni, suntem în relații foarte bune, ne ajutăm unii pe alții. Odată s-a întâmplat că nu aveam de parafină, deși schiurile nu merg fără parafină bună.’’, a mai spus Petru Bria.



Investițiile în sport din partea domeniului privat sunt ”colacul de salvare” a viitoarelor generații de copii interesați de sanie și schi, exemplul Germaniei, Austriei, Poloniei și Norvegiei. Iar asta ar impulsiona copii să vină la schi.



’’Doar așa este în toată Europa, sportul trăiește din susținerea companiilor private, acolo le permite și statul să facă asta. Sper și la noi în țară să fie o lege a sportului, dacă un sponsor vrea să te susțină, să o poată face ușor. Ajutorul de la Loteria Națională ne va ajuta să nu luăm bani de la copii pentru antrenamente, la fel și cu maturi, ei ne duc faima țării.”



În anul 2021, casa națională de pariuri sportive 7777.md a alocat peste 4 milioane de lei pentru susținerea sportului de amatori și profesionist. Din această sumă, 660 de mii de lei au ajuns la Federația de lupte. Cu toate acestea, acțiunile de sponsorizare vor fi suspendate, din 1 ianuarie 2022, ca urmare a modificărilor legislative, care interzic astfel de campanii.