O mamă eroină din Căușeni a crescut și educat 32 de copii. De 8 Martie, Fundaţia Edelweiss i-a adus în dar o maşină de brodat

Cel mai încăpător și mai sigur loc din lume este casa părintească și inima unei mame. O știu cei 32 de copii ai soților Roșca din Fîrlădeni, Căușeni.

Acest cuplu, obișnuit la prima vedere, de-a lungul anilor a crescut și educat, pe lângă cei doi copii biologici, încă 30 de suflete, cu care soarta a fost mai dură. În ajun de sărbătoare, fetele mai mari au dorit să-i facă o surpriză celei, care le-a marcat destinele, aşa că au apelat la Fundaţia lui Vlad Plahotniuc.

"-Noi suntem echipa Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc "Edelweiss". Vorbesc cu lacrimi în ochi, pentru că m-au emoţionat fetele dumneavoastră. Au scris, şi şi-au dorit să vă suprindă plăcut, să vă spună prin intermediul nostru cât de mult vă iubesc şi vă apreciază. Dumneavoastră aţi format destinele a 32 de copii. Meritaţi tot respectul şi aprecierea noastră, a întregii societăţi, Felicitări din partea noastră", a spus Lidia Cucoș.



Soţii Roşca au luat primii copii în grijă în 1989. De-a lungul anilor, au pus pe picioare 32 de oameni, i-au învăţat să se bucure de tot ce au şi să fie buni.

Nu le-a fost uşor. Dar efortul a meritat. Astăzi, soţii Roşca se bucură când de sărbători ograda le e plină de copii şi nepoţi.



"Chiar dacă iată, un copilaş vine, cum poţi să-i spui copilului că deja nu mai vreau ori nu mai am putere şi închidem toată... Nu poţi să-i spui aşa copilului, trebuie să-l aştepţi deja să crească, să facă studii şi să fie împlinit copilul cela. Dacă te-ai apucat de un lucru înseamnă că trebuie să-l faci până la urmă", a spus asistentul parental Lidia Roșca.



Elena, copilul biologic al soţilor Roşca spune că este fericită că are atâţia fraţi şi surori.



"Noi făceam parte dintr-o comandă puternică, foarte puternic. Şi eram primii în mahala, că eram mai mulţi şi aveam mai multe voci", a spus fiica soţilor Roşca, Elena Cucovici.



Și celelalte fiice, spun cu recunoștință și căldură:



"Ei cu adevărat au fost un pilon de bază în viaţa mea care au ştiut să mă îndrume pe o cale corectă, bună, ca la ziua de astăzi să culeg roadele la ceea ce au învestit, s-ar spune aşa, nu financiar, dar sufleteşte, moral, spiritual", a spus Marina Dediu.



"M-au învăţat să gătesc, m-au învăţat să fiu curată şi e o gospodină enorm de bună. M-au învăţat să brodez, să croşetez, de toate m-au învăţat. Eu nici nu pot enumera, pentru mine o să fie un exemplu foarte mare", a spus Victoria Lavrov.



Doamna Roşca are casa plină cu articole brodate ori croşetate şi toată lumea ştie că e pasionată de lucrul manual. Și pentru că dintotdeauna și-a dorit o mașină de brodat, dorința i-a fost împlinită de echipa Fundaţiei lui Vlad Plahotniuc ”Edelweiss”.



"Astăzi am avut onoarea să o cunoaştem pe doamna Liuba, pe soţii Roşca, de fapt, care au crescut şi s-au îngrijit de 32 de copii, au marcat destinul copiilor. Noi o felicităm pe doamna Liuba, felicităm toate mamele, toate bunicile cu ocazia zilei de 8 martie, şi le dorim sănătate tuturor femeilor", a spus directorul executiv "Edelweiss", Lidia Cucoș/