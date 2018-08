O mamă cu trei copii minori din Orhei, a rămas pe drumuri, după ce un incendiu i-a mistuit acoperişul casei

O mamă cu trei copii minori din satul Piatra, raionul Orhei, a rămas pe drumuri, după ce un incendiu i-a mistuit acoperişul casei. Familia o ducea greu şi înainte de nenorocire, iar acum a ajuns în pragul disperării.

Mariana Sandu spune că atunci când au izbucnit flăcările era, împreună cu cei mici în vizită la o vecină. Ea e convinsă că o consăteancă i-a incendiat locuinţa.



"Ea de multe ori mă preîntâmpină că o să îmi dea foc la casă. Noi am fost cu pompierii aici în deal şi au văzut că ea a început a arde de la mijlocul casei, adică a fost aruncat. Aici a căzut podul, a stropit. Aici au stricat fereastra că nu ştiau pe unde să intre să stingă, şi aici a căzut, uitaţi-vă", a spus victima Mariana Sandu.



Tot ce au reuşit să salveze din casă a fost o geantă în care păstrau actele. Acum, toţi patru s-au mutat temporar cu traiul la un unchi.



"Am intrat în casă în timp ce ardea şi cu un pompier am lua o geantă cu documente, mai mult nu am putut face nimic", a spus unchiul victimei, Mihail Zaporojan.



"M-au sunat fata de la bar şi mi-au spus şi deja am sunat-o repede să vină că îmi părea că fug la vale nu la deal şi deja erau chemaţi pompierii", a spus mătușa victimei, Elena Moldovanu.



Vecinii se arată îngroziţi de cele întâmplate.



"Au rămas pe drumuri, trei copii, fără bărbat de lucru nu lucrează nicăieri că are copil mic şi nu-l poate lăsa pe noapte să lucreze."



"Eu când am venit acasă ardea casa, eu m-am speriat credeam că a mea arde eram la un praznic."



"Ardea de la hogeag, o pară cât ţine.. eram bucuroasă că nu a bătut vântul să vie şi la noi că dacă aprindea buruianul cela era mai mare jale."



Primarul promite să ofere familiei ajutor financiar din fondul de rezervă.



"La următoarea şedinţă de consiuliu va fi discutată problema în cauză. Va fi acordat un ajutor material poate nu atât de considerabil, dar mai avem posibilitatea de a ajuta nişte materiale pentru acoperiş", a spus primarul satului Piatra, Angela Cazac.



Locuinţa mistuită de flăcări era veche de peste 100 de ani.