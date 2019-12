O mamă beată, prinsă în timp ce îl lovea cu brutalitate fiul de trei ani: "Blestematule, e vina ta"

Mamă cu chip de monstru! S-a filmat în timp ce îl lovește brutal pe fiul său de 3 ani pentru a-i atrage atenția fostului soț! Femeia îl învinovățește pe copilaș pentru separarea părinților săi și pentru că o preferă pe noua parteneră a tatălui : ,,Blestematule, tu ești de vină. Pe tine nimeni nu te iubește!" Băiețelul are răni pe față de la atâtea lovituri

Copilul nu înțelege mesajul, nu înțelege nimic. El nu înțelege țipetele pe care le face mama sa în timp ce îl bate cu putere. Singurul lucru care poate înțelege acest mic băiețel de trei ani este durerea pe care o simte. O ,,mamă" își lovește cu sălbăticie copilul și îi reproșează celui mic despre separarea acesteia cu tatăl copilului: ,, Blestematule, e vina ta! Pe grasa aceea o vei apăra. O vei apăra pe grasa aia ordinară în locul meu. Cu grasa aia a plecat, pe tine nu te iubște! Pe tine nimeni nu te iubește!"

Acestea sunt câteva dintre strigătele pe care mama le face copilului în timpul celor 30 de secunde de înregistrare. Referindu-se la noua parteneră a tatălui copilului și al fostului său partener de viață. În tot acest timp, fața micuțului sângera de la atâtea lovituri.

Femeia este Natalia Rosa Martinez, iar acum rămâne în închisoare după ce poliția i-a găsit casa și a arestat-o. Acum, ea este acuzată de "vătămări corporale grave". Ea va fi, de asemenea, supusă studiilor psihologice și medicale. Natalia mai are încă 3 copii, care au fost trimiși în casa bunicii maternale de către sistemul justiției din Argentina. Cel mai mare copilaș are opt ani. În prezent, tatăl nu are grijă de vreunul dintre cei doi copii mai mici, care sunt ai lui, scrie a1.ro