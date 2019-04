O macara s-a prăbușit peste mașini în Seattle: Patru morţi şi patru răniţi (VIDEO)

Patru persoane au murit, iar alte patru au fost rănite, după ce o macara de construcţii s-a prăbuşit, în centrul orașului Seattle, peste şase maşini, a anunţat comandantul pompierilor din oraş, scrie digi24.ro.

Cele patru persoane au murit înainte ca pompierii să ajungă la faţa locului, a declarat comandantul pompierilor Harold Scoggins.

Două dintre victime erau operatori ai macaralei, iar celelalte două se aflau în maşini.

Breaking: Reports of injuries after a large crane collapsed and crushed several vehicles in downtown Seattle, Washington. pic.twitter.com/QO0xao0TB0