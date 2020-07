O localitate din România a plătit aproape 10 ani impozit dublu pentru canalizare, care este inexistentă

Locuitorii comunei Berceni din România sunt nemulţumiţi că au achitat aproape 10 ani impozit dublu pentru canalizare, care este inexistentă. Câțiva oameni au depistat eroarea și au dat primăria în judecată pentru a-și recupera banii.



"În 2018, s-a auzit așa, printre oameni, că primăria a calculat impozitele acestea ca și când comuna ar avea canalizare, deși nu are și toți suferim din cauza asta.", a spus Mihaela Paneş, avocat.



Avocatul Mihaela Paneș locuiește într-un complex privat de locuințe din comuna Berceni încă din 2006. Blocul lor este dotat cu stație de epurare, însă, a observat că taxele pentru canalizare au crescut simțitor în ultimii ani. Femeia a sesizat primăria, care a promis să restituie sumele achitate în plus. Ulterior, însă, autoritățile locale s-au răzgândit și au început să invoce tot felul de motive pentru a nu returna banii. Potrivit Primăriei Berceni, oamenii au completat incorect declarațiile privind impozitele, bifând rubrica "instalații de canalizare”. Localnicii au însă o altă părere.



"La mine în declarație nu am completat-o eu, a completat-o un funcționar din primărie, a semnat în numele meu și a bifat la căsuța care trebuia să fie ”cu canalizare”, în loc să spună că nu avem canalizare în comuna Berceni, a bifat căsuța că avem canalizare.", a zis Constantin Lupescu, fost consilier local PNL.



Legislația română prevede că banii pot fi returnaţi pentru ultimii cinci ani, așa că oamenii acuză autoritățile locale că tărăgănează intenționat procesul pentru a plăti mai puțin