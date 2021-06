O jurnalistă a făcut sex, în direct la radio, în timp ce intervieva un bărbat dintr-un club de swingeri (AUDIO)

O jurnalistă din Danemarca a făcut sex în timpul unui interviu pe care i-l lua unui bărbat dintr-un club de swingeri, relatează Indy100.

Louise Fischer, de la postul Radio4, a spus că și-a dorit să relateze știrea despre deschiderea clubului altfel decât ar fi făcut-o alți oameni de presă.

Jurnalista a mers în club, a intervievat oamenii și, pentru a le oferi sentimentul de încredere, li s-a alăturat.

Fischer are 26 de ani și a ulterior a spus că i-a fost foarte ușor să facă asta pentru că este singură.

„Unii spun că am întrecut limita jurnalismului. Alții, majoritatea, au considerat că am fost curajoasă și cool, iar despre interviu au spus că a ieșit foarte bine. Mama a râs când a auzit materialul și a spus că i se pare amuzant. Tata a spus că este foarte tare ce am făcut”, a spus Louise Fischer.

Fischer a declarat că nu a mers în club cu intenția de a face sex în timpul înregistrării audio, dar crede că parte din jobul ei este să redea măcar o parte din locurile în care oamenii nu au acces.

„Pentru mine este foarte natural să fac asta. Asta fac eu, asta este munca mea și face parte din jobul meu să le ofer oamenilor măcar un crâmpei din lumile la care nu au acces”, a spus jurnalista.

Fischer a adăugat că cei din club erau reticenți la început și când au văzut-o cu microfonul aveau emoții. Jurnalista consideră că în acest fel intervievații s-au relaxat în preajma sa, iar materialul a fost realizat mai ușor.

Totuși, Louise Fischer a spus că deși nu a fost cea mai reușită partidă de sex din viața ei, consideră că a fost o experiență cool.

„Cred că este foarte tare când jurnaliștii fac știrile și altfel decât urmând procedura clasică”, a conchis Louise Fischer, jurnalist la Radio 4.