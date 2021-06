O jumătate de secol împreună: Zece cupluri din Săseni au ajuns la nunta de aur

Zece cupluri din satul Săseni, raionul Călăraşi au demonstrat că dragostea poate rezista în timp şi au ajuns să sărbătorească nunta de aur. Cu această ocazie, Primăria din localitate a decis să le organizeze o ceremonie solemnă la care le-a înmânat diplome şi cadouri.Sărbătoarea a avut loc la Casa de Cultură din localitate. Cuplurile au fost întâmpinate cu pâine şi sare.Ulterior, aceştia au fost invitaţi să-şi amintească de primul dans al mirilor.Vladimir şi Elena Răilean, unul dintre frumoasele cupluri care au ajuns la nunta de aur, îşi amintesc cu emoţii ziua în care s-au văzut pentru prima dată. De atunci, aceştia sunt de nedespărţit."Era frumuşică când am cunoscut-o, avea un păr galben, făcut frumos, când am văzut-o mi-a picat deodată cu tronc la inimă şi am zis că asta-i a mea. Ea mă dezmiardă puişor şi ne sărutăm în toată dimineaţa."Cei doi au împreună cinci copii şi şase nepoţi. Ambii spun că dragostea şi înţelepciunea de a ceda sunt cheia succesului unei relaţii trainice care rezistă în timp."Şi mie tot mi-au plăcut de el, era frumuşel, frumuşel, tinerel. Ne-am cunoscut într-o zi însorită şi frumoasă, eu m-am dus după apă la fântână şi acolo ne-am văzut prima dată... Cheia succesului este să cedezi, dacă ştii să cedezi atunci poţi păstra familia"Şi alte cupluri ajunse la jumătate de secol împreună spun că pentru o dragoste de durată este nevoie de răbdare, doar aşa poţi construi o familie frumoasă."Mult am răbdat şi am tăcut, m-am străduit să mergem mereu într-un pas şi am mers împreună. Suntem împreună, ne ascultăm unul pe altul, ne ajutăm reciproc.""Avem împreună patru băieţi şi o fată, şi nouă nepoţi."Primarul localităţi spune că este pentru al treilea an consecutiv când organizează astfel de evenimente pentru cuplurile longevive. Ideea i-a venit pentru a da un exemplu şi celor mai tineri."Ne mândrim cu ei, au activat care în agricultură, care în alte domenii, dar au făcut faţă. Îi respectăm ca oameni, ca cetăţeni, ne mândrim cu ei."La final, toţi cei prezenţi la eveniment au avut parte de un concert.