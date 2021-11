O jucătoare de tenis din China susţine că a fost agresată sexual de fostul vicepremier chinez

Jucătoarea chineză de tenis Shuai Peng, fost lider mondial WTA la dublu şi câştigătoare a două turnee de Mare Şlem, a lansat o serie de acuzaţii de agresiune sexuală împotriva fostului vicepremier chinez Zhang Gaoli.

Marţi seară, Shuai Peng, în vârstă de 35 de ani, a dezvăluit pe o reţea de socializare faptul că a fost agresată sexual de către politician, înainte de a începe o aventură cu acesta. Postarea a fost ştearsă ulterior, iar autorităţile din China au intervenit pentru a elimina orice menţiune online despre aceste mărturisiri, potrivit The Times. De joi, căutările atât pentru Peng Shuai, cât şi pentru Zhang Gaoli au fost încă blocate pe Weibo şi pe motorul de căutare Baidu.

Într-o postare lungă, Shuai Peng l-a acuzat pe Zhang Gaoli, în vârstă de 75 de ani, că a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el, în 2018, anul în care Zhang Gaoli s-a retras din viaţa politică şi că politicianul a făcut totul pentru a ţine relaţia secretă.

Povestea dintre cei doi ar fi început în 2007, în vremea în care Zhang Gaoli era liderul partidului din Tianjin. Cei doi s-au cunoscut la clubul de tenis din oraşul respectiv, unde Zhang a venit iniţial alături de soţia sa.

Totuşi, jucătoarea recunoaşte că a intrat în jocul oficialului: „Recunosc că nu sunt o fată bună, sunt o fată rea”, a mai spus Shuai Peng.

Shuai Peng a povestit că a fost invitată la o cină alături de Zhang Gaoli şi de soţia acestuia. În acea seară, jucătoarea de tenis ar fi fost agresată sexual.

„În acea seară nu am fost de acord şi am început să plâng. Ştiu că nu pot să povestesc totul clar şi că n-are niciun rost să povestesc acum, dar tot vreau să zic acest lucru. Am fost foarte speriată atunci, nu ştiam ce se va întâmpla”, a spus Shuai Peng, potrivit Washington Post.

Shuai Peng este o figură inconfundabilă în circuitul feminin. Are două titluri câştigate şi la simplu, însă rezultate cu adevărat impresionate a reuşit în circuitul de dublu: 23 de titluri, printre care şi două de Mare Şlem (Roland Garros 2014 şi Wimbledon 2013). În prezent, ocupă locul 189 la dublu şi 248 la simplu.

Zhang Gaoli, în prezent pensionar, a fost vicepremierul ţării din 2013 şi până în 2018. El a ocupat şi funcţia de secretar de partid al provinciei Shandong şi a fost membru al Comitetului permanent al Poltiburo între 2012 şi 2017 şi, ca atare, unul dintre cei mai puternici şapte bărbaţi din China. El este considerat apropiat de premierul Li Keqiang.