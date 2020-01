O jucătoare de tenis de la Australian Open, îngenuncheată de fumul provocat de incendiile de vegetație (VIDEO)

Jucătoarea slovenă Dalila Jakupovic a fost forțată să abandoneze partida disputată în calificări la Australian Open din cauza fumului provocat de incendiile de vegetație care afectează orașul Melbourne, informează Business Insider, citat de digi24.ro.

Jakupovic a izbucnit într-o criză de tuse din cauza aerului greu de respirat din orașul australian și a fost nevoită să părăsească terenul.

Jucătoarea slovenă juca împotriva elvețiencei Stefanie Vogele, când a căzut în genunchi din cauza unei crize de tuse și a fost escortată de pe teren.

Fumul a afectat atât de mult calitatea aerului încât partidele din calificările Australian Open au fost amânate marți după-amiază.

Statul australian Victoria se confruntă în ultimele săptămâni cu incendii violente de vegetație, care au provocat degajări mari de fum ce s-au abătut asupra orașului Melbourne.

Calitatea aerului în anumite părți din Melbourne a atins niveluri periculoase, iar locuitorii au fost sfătuiți să rămână în case.

Incendiile de vegetație cu care confruntă Australia în ultima perioadă ar putea fi cele mai grave din istorie, milioane de hectare de teren fiind afectate. Peste 28 de oameni și peste 1 miliard de animale și-au pierdut viața începând cu luna septembrie din 2019.

Awful scenes in Melbourne.



Dalila Jakupovic has abandoned her #AusOpen qualifying match after suffering a coughing fit while playing in thick smoke caused by the #AustralianFires. pic.twitter.com/WAJv6TzTjW