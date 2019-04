O imagine anatomică a corpului uman a devenit VIRALĂ. Reacţii te vor uimi (FOTO)

O ilustraţie a glandelor mamare luată dintr-o aplicaţie numită Anatomie şi Fiziologie a devenit virală pe reţelele sociale. „Conductele de lapte” au stârnit reacţii puternice dintre cele mai diverse, scrie mediafax.ro.

Conductele de lapte? Ce sunt ele? De ce arată aşa? Chiar le am? Nu mai vreau sânii.

În acest fel ar fi condensată reacţia de pe Twitter a oamenilor, în special a femeilor, după ce un utilizator a distribuit imaginea muşchilor sânilor, asemănători florilor.

Glandele de producere a laptelui sunt împărţite în segmente, iar tuburile înguste - sau canalele - transportă laptele de la fiecare segment la mamelon.

Dar, pentru unii, acest lucru nu pare a fi un lucru ştiut - de aceea pentru mulţi oameni imaginea a fost greu de „înghiţit”.

Imaginea a devenit virală în câteva zile şi are peste 130.000 de like-uri şi încă adună.

Imaginea a fost descrisă în postarea de pe Twitter ca o ilustraţie dintr-o aplicaţie iPad numită Anatomie şi Fiziologie.

Imaginea a şocat pe unii - câţiva chiar spunând că s-au simţit agresaţi. Cu toate acestea, actul alăptării a spart gheaţa. Unii oameni au reuşit să vadă frumuseţea naturală în canalele „de flori”.

I just realized I never saw a photo of a female muscle system. This is NOT what I imagined milk ducts to look like. pic.twitter.com/GBK6trgXF8