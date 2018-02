O Guvernare deschisă înseamnă acces liber la informații cu ajutorul tehnologiilor informaționale

Centrul de Guvernare Electronică și Fundația ”Youth Development for Innovation” vă invită să celebrăm împreună Ziua Internațională a Datelor Deschise, care va avea loc în data de 3 martie 2018. Cu această ocazie organizăm un club de presă dedicat datelor deschise unde vor participa jurnaliști de investigație, editorialiști, bloggeri, lideri de opinie din mediul online, media, ONG, sectorul privat, sectorul IT etc.

Evenimentul este organizat cu scopul de a lansa campania națională ”Tu știi ce face Guvernul tău?”. Campania se va desfășura în perioada martie – mai 2018 și este dedicată accesului și utilității datelor deschise în diverse domenii de activitate: mass media, sectorul non-guvernamental, IT și business.

La Clubul de presă va participa Secretarul general adjunct al Guvernului, Adrian Ermurachi, care va vorbi despre inițiativa ”Guvern deschis” la nivel internațional, făcând referire la locul Republicii Moldova în Clasamentul internațional privind datele deschide, cât și care sunt politicile promovate și planul de acțiuni la nivel național.

Ziua Mondială a datelor deschise este celebrată șapte ani consecutiv, fiind o inițiativă a statelor care îşi doresc o guvernare transparentă, eficientă şi deschisă pentru cetățenii săi, dezvoltată pe baza noilor tehnologii informaționale.

Guvernarea Deschisă poate influența modul în care trăim, ca cetățeni, dar și modul în care executivele guvernează și oferă soluții pentru problemele cu care se confruntă țările lumii. Este o oportunitate de a arăta beneficiile datelor deschise și de a încuraja autoritățile să asigure accesul la aceste date, pentru a spori nivelul de încredere al cetățenilor în instituțiile publice.

Clubul de presă va avea loc în data de 3 martie curent, începând cu ora 11.00, în incinta Fundației ”Youth Development for Innovation”, str. Columna 170, mun. Chișinău.