O gravură semnată de Pablo Picasso a fost furată din sediul unei firme de expertiză artistică din Statele Unite

FOTO: uploads8.wikiart.org

O gravură semnată de Pablo Picasso a fost furată din sediul unei firme de expertiză artistică din Statele Unite. Lucrarea e estimată la câteva zeci de mii de dolari. Proprietarii au alertat poliţia şi toate casele de licitaţii din zonă, dar se pare că sunt puţine şanse ca opera de artă să mai fie recuperată.



Gravura "Torero" era expusă pe holul companiei din Milwaukee (MIL-UO-CHI), unde îşi au sediul mai multe firme, iar camere de supraveghere nu există.

Gravura datează din 1949. Potrivit experţilor, Picasso a făcut 30 de astfel de lucrări în cerneală, pe care le-a semnat cu un creion.



"Era o gravură originală, foarte rară şi foarte frumoasă. Şi a dispărut. Nu am afişat niciodată preţurile, nu am pus niciodată titlurile pe niciun tablou expus în hol", a spus evaluatorul de artă, Bill DeLind.



Proprietarii cred că hoţul ştia exact după ce a venit.



"E ca o violare. Eu am încredere în oameni. Pur şi simplu, nu accept faptul că oamenii pot fi necinstiţi", a spus evaluatorul de artă, Bill DeLind.



Anchetatorii încearcă să caute înregistrări de pe camerele de supraveghere a clădirilor vecine şi speră că vor reuşi să identifice hoţul.