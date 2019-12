O grădiniţă din sectorul Ciocana, care şi-a deschis uşile la începutul lunii, are o curte care arată ca după război

Grădiniţa "Norocel" din sectorul Ciocana, care şi-a deschis uşile la începutul acestei luni, are o curte care arată ca după război. În locul terenurilor de joacă stă împrăştiat pietriş şi nisip, deoarece lucrările de amenajare încă nu au fost finisate. În timp ce autorităţile promit că la primăvară problema va fi rezolvată, unii părinţi îşi exprimă deschis indignarea.



În data de 2 decembrie, Grădiniţa Nr. 155 din sectorul Ciocana a fost inaugurată cu mult fast. Primarul general Ion Ceban s-a plimbat prin grupe şi blocul administrativ, dar nu s-a grăbit să facă poze şi afară, unde lucrările nu au fost finisate. Ieri, pe Facebook, au apărut mai multe poze cu terenurile de joacă ale copiilor, în care în loc de pavilioane şi carusele stau mormane de nisip şi prundiş şi bucăţi de ţiglă.

Astăzi, echipa noastră de filmare nu a mai surprins o parte din aceste deşeuri, semn că administraţia s-a autosesizat.

Cu toate acestea, curtea rămâne neamenajată, iar unii părinţi au confirmat că micuţii nu sunt scoşi afară:



"Desigur că ne-am dori, ce părinte nu şi-ar dori. Lasă să facă, lasă să dea. De ce nu dau? Statul trebuie să aibă grijă. Noi tot plătim, tot dăm. Noi de ce îi aducem? Să stea numai în cameră, trebuie să mai iasă şi afară. Trebuie tobogane, trebuie jucării pentru ei. De acasă am adus ba brăduţ, ba jucării".



"E clar că ne-am dori. Noi aşteptăm, avem răbdare. Am aşteptat grădiniţa un an şi 10 luni, mai aşteptăm şi terenul un pic".



Când realizam acest reportaj, două angajate ale instituţiei, deranjate de prezenţa echipei noastre de filmare, au venit să ne ia la rost.



Cele două angajate ne-au spus că directoarea nu este la muncă, iar între timp, unii părinţi au schimbat macazul:



"Probleme la noi nu sunt. Tot e bine, fetele lucrează normal".



"Când o să instaleze teren atunci o să fie. Noi suntem mulţumiţi pentru tot ce se face".



"Grădiniţa e super, directoarea, jos pălăria. Recomandă la toţi părinţii care au copii mici, poftim".



Am încercat să obţinem reacţia primarului general al Capitalei, Ion Ceban, care a participat la deschiderea oficială a grădiniţei. Consiliera edilului, Natalia Ixari, ne-a redirecţionat către viceprimarul de profil, Angela Cutasevici. Viceprimarul ne-a spus să discutăm cu şeful Direcţiei Educaţie Tineret şi Sport al sectorului Ciocana. Specialistul pe educaţie timpurie a spus că lucrările nu au fost terminate din lipsă de timp şi a promis că teritoriul va fi amenajat în primăvară.



"Eu cred că s-a investit foarte mult în spaţiile educaţionale, în interiorul grădiniţei. Nişte condiţii superbe, totul nou, totul perfect", a subliniat Tatiana Bostan, specialist Direcţie Educaţie, Tineret şi Sport sectorul Ciocana.



Grădinița de pe strada Igor Vieru, din sectorul Ciocana al Capitalei, şi-a redeschis uşile după 19 ani. Spaţiul, care a fost o anexă a liceului Mihail Berezovschi, a fost renovat total, iar costul total al lucrărilor se ridică la aproape 15 milioane de lei, bani alocaţi de Primăria Chişinău.