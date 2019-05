O grădiniţă din Capitală va fi REDESCHISĂ după 13 ani. Astăzi au început lucrările

O grădiniţă din Capitală va fi redeschisă după 13 ani. Potrivit autorităţilor, astăzi au început lucrările de reconstrucţie la fosta instituţie preşcolară nr. 79 din sectorul Botanica, care şi-a sistat activitatea din cauza nerespectării normelor sanitare.

În noua grădiniţă vor fi create şase grupe pentru aproximativ 180 de copii.

În doar trei luni, muncitorii vor demola şi transporta toate deşeurile din interior, după care vor tencui pereţii şi vor repara acoperişul, iar într-un final clădirea va fi conectată la apeduct.



"- Ce suprafaţă de cameră aveţi de demolat?

- Cam vreo 1000 de metri pătraţi. Mai greu, mai uşor... Este veche, o dăm toată jos, mai apoi o să tencuim din nou", susţine un muncitor.



"- Ce adâncime săpați?

- O să fie cam de vreo doi metri. Cam vreo 60-70 cm am săpat deja. O să punem ţevile noi şi apoi vom acoperi înapoi", a spus un alt lucrător.



Directorul de şantier spune că pentru reabilitarea clădirii vor fi folosite materiale de construcţie de calitate.



"O să începem lucrările de reconstrucţie a reţelelor inginereşti, lucrările de tencuire a pereţilor, execuţia pardoselilor, acoperişul. O să fie în jur de 30 de muncitori. Programul este de la 08:00 până la 17:00", a spus Igor Ceban, director de şantier.



Şantierul a fost inspectat de primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu. Potrivit acestuia, anterior, un agent economic a intenţionat să demoleze clădirea şi să ridice un bloc de locuinţe.



"Poziţia mea personală este că aici s-a dorit un bloc de locuit şi de asta şi intenţionat a fost adusă starea de insalubritate. Expertiza care am făcut-o noi, în februarie, a arătat că clădirea poate fi consolidată. Avem nevoie de grădiniţe şi nu voi permite demolarea lor, ca să avem blocuri de locuit", a afirmat oficialul.



Părinţii care locuiesc în apropiere salută iniţiativa autorităţilor:



"Este foarte bine deoarece, noi, deseori ne ciocnim cu problema lipsei locurilor în grădiniţe şi stăm foarte mult timp la coadă. Dacă se redeschide încă o grădiniţă, e minunat."



"Sunt copii, care au nevoie, care stau în rând câte jumătate de an şi nu ajung la grădiniţă şi dacă ar facilita, ar fi mai bine pentru copii "



În acest an, primăria municipiului Chişinău intenţionează să redeschidă şapte grădiniţe noi, în care vor fi înscrişi aproximativ 1600 de copii. Pentru aceste proiecte, din bugetul municipal au fost alocate 51 de milioane de lei.