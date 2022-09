O grădiniță din Cahul a fost renovată datorită unui grant din partea Uniunii Europene

Jucării ecologice, table interactive, laptopuri şi blocuri sanitare reparate. Aşa arată una din cele mai moderne grădiniţe de la Cahul. Datorită unui grant din partea Uniunii Europene, instituţia a fost renovată după cele mai înalte standarde şi este total termoizolată. Investiţia se ridică la opt milioane de lei, dintre care 45 la sută a fost grant european, iar restul banilor au fost alocaţi din bugetul Primăriei municipale Cahul.



Clădirea a fost construită în 1984. De atunci s-au făcut doar reparaţii cosmetice. În anul trecut, datorită unui grant din UE lucrurile s-a schimbat, iar grădiniţa este acum una din cele mai moderne din Cahul.



„Noi am schimbat şi acoperişul la toată grădiniţa, am făcut termoizolarea instituţie de jur împrejur. Am făcut reparaţie capitală în 12 blocuri sanitare, am schimbat şi tot sistemul de încălzire în instituţie. S-a simţit, iarna trecută am făcut destul de mari economii datorită acestui fapt, am economisit aproximativ 20 la sută”, a relatat Angela Bogus, directoarea grădiniţei.



Educatorii spun că dotarea tehnică îi ajută în activităţile cu micuţii.



„Lucrez deja al doilea an aici, am prins deja când totul era renovat, cu materialele didactice necesare, este util şi ne ajută mult materialele cu care ni s-a dat să lucrăm, dispunem de tot ce avem nevoie şi este uşor pentru noi”.



O delegaţie a Uniunii Europene, în frunte cu Şeful Delegaţiei UE la Chişinău, Janis Mazeiks, a vizitat grădiniţa renovată. Instituţia a mai primit câteva tablete, iar copiii le-au mulţumit oaspeţilor, au dansat şi defilat în costume create din materiale reciclabile.

„Uneori sunt întrebat unde sunt banii investiţi de UE în Republica Moldova, pentru că oamenii aud despre sutele de milioane venite din partea UE. Aici avem această grădiniţă frumoasă, renovată din fondurile UE, care a fost izolată din banii UE, care a primit materiale direct din fondurile UE. Iată unde sunt banii investiţi de UE”, a afirmat JANIS MAZEIKS, şeful Delegaţiei UE la Chişinău.

„Merită de investit în sistemul educaţional, pentru că acesta este viitorul ţării. Cred că fiecare are experienţa ultimilor doi ani în digitalizare, iar modernizarea sistemului educaţional este extrem de importantă”, a remarcat DIMA AL-KHATIB, reprezentantă rezidentă PNUD .

Grădiniţa numărul 8 din Cahul are 54 de angajaţi şi este frecventată de 317 copii, în 13 grupe, inclusiv două de creşă.