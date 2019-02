O grădină de trandafiri ÎN DORMITOR. Gestul EMOŢIONANT făcut de Kanye West pentru soţia sa, Kim Kardashian (VIDEO)

Kim Kardashian a fost "topită" toată de surpriza pe care Kanye West, soțul ei, i-a pregătit-o de Valentine′s Day. În dormitorul lor din vila din Hidden Hills, California, au fost "plantați" numeroși trandafiri roșii.

În camera goală, fără nicio mobilă, cu excepția patului, erau numai trandafiri roșii, a anunțat dailymail.co.uk.

Rapperul în vârstă de 41 de ani a știut că muzica lui nu este potrivită cu ziua de Valentines Day. I-a cântat la saxofon piesa favorită Astfel că l-a chemat pe Kenny G, cunoscutul interpret de jazz, care a cântat la saxofon numai pentru Kim Kardashian. Kenny G a interpretat, printre altele, acordurile melodiei „Over the rainbow”. Kim Kardashian a fost uluită de cadoul soțului ei. „Nu e mare lucru. Kenny G cântă în dormitorul meu. Happy Valentines Day”, a fost mesajul pe care Kim l-a postat imediat pe rețelele de socializare. „Titlul de cel mai bun soț revine celui al meu. Este cel mai drăguț cadou primit vreodată”, a mai transmis Kim Kardashian.





somewhere over the rainbow ???? pic.twitter.com/setzbsuGgI